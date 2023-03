Guillermo del Toro obtiene su tercer Oscar en su carrera gracias a ‘Pinocchio’

En una victoria que todos veían como segura e indiscutible, el mexicano Guillermo del Toro se agenció el tercer Oscar de su carrera, ahora en la categoría de Mejor Película Animada, por su ovacionada ‘Pinocchio’.

“La animación es cine, no es un género y la animación está lista para que la llevemos al siguiente nivel. Por favor, hagámoslo posible, sigan hablando de la animación“.

“Gracias a Netflix y a Ted Sarandos por creer en la película. Quiero dedicar este premio al amor de mi vida, a mi esposa Kim, a mis hijos y a mis padres, que no están conmigo está noche. Yo soy su hijo y los amo. Gracias“, señaló el cineasta mexicano al subir al escenario por su estatuilla.

El discurso de Guillermo del Toro al ganar el Oscar en la categoría Mejor Película de Animación por su PINOCHO.



Le dedicó el trofeo a su esposa y sus hijos. También a sus padres, "quienes ya no están aquí" ♥️🎬 #Oscarspic.twitter.com/y37e8bfoW7 — Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2023

‘Pinocchio’ de Guillermo del Toro competía en la categoría contra ‘Marcel the Shell With Shoes On’, ‘Red, The Sea Beas’t y ‘Puss in Boots: The Last Wish’.

Este filme le dio al realizador su sexta nominación al Oscar. La primera llegó en 2007, con ‘El Laberinto del Fauno’. En 2018, ‘The Shape of Water’ le dio sus primeras dos estatuillas doradas, por Mejor Película y Mejor Dirección. Y apenas el año pasado, ‘Nightmare Alley’ lo puso de nueva cuenta en la contienda.

Con este Oscar, ‘Pinocchio’ ya acumula 70 premios internacionales, incluyendo además un BAFTA, cinco Annies, un Golden Globe y un Critic’s Choice Award. Creada en parte en El Taller de Chucho, un estudio de animación germinado en Guadalajara con apoyo del propio Del Toro, Pinocho es una cinta internacional con mucho corazón mexicano.

