El romance entre Humberto Zurita y Stephanie Salas se afianza cada vez más conforme pasan los días y siguen juntos, y lo que disfrutan ahora es como una “honeymoon“.

Con esas palabras el actor de 68 años describió el momento que vive su noviazgo con Stephanie, de 53 años, en medio de la gira de la comedia ‘Papito Querido’, en la que trabajan juntos.

“Nosotros estamos viviendo una honeymoon”, expresó Zurita.

Su romance tiene medio año y el pasado 14 de febrero ambos se dedicaron su respectiva carta de amor a través de redes sociales.

“Para mí no es nuevo que esté (trabajando) junto a la persona que quiero. Viví mucho tiempo eso con Christian (Bach) porque actuábamos juntos, y en esta ocasión la vida nos acercó también a Stephanie y a mí curiosamente“, compartió.

“Era Aylín Mujica quien hacía su personaje, pero le salió un trabajo y se tuvo que ir y al productor se le ocurrió la idea de que nos juntáramos Stephanie y yo, y la verdad es que la pasamos estupendo. Compartir con tu pareja un trabajo, y más de este tipo que es una complicidad de comedia en la que estás improvisando constantemente y que puedas embonar bien, es muy divertido“.

Cuando se le cuestionó a Zurita si compartía camerino con la actriz y cantante, aclaró que no.

“No, las mujeres en sus camerinos, y los hombres en sus camerinos para que no haya errores… No vaya a nacer un hijo en el camino“, bromeó.

El intérprete de Epifanio Vargas de ‘La Reina del Sur’ abarrota teatros a donde llega con ‘Papito Querido’, una obra que él mismo dirige, producida por Gabriel Varela, en la que se caracteriza de mujer y el público muere de risa.

Las mujeres, ya sean jóvenes o maduras, gritan al verlo en teatro.

“Las señoras son mi target”, comentó sonriendo, “me da muchísimo gusto. Tengo 22 años que vivo fuera de México, y a donde yo vaya, me reciben con mucho cariño“.

Le atribuye su éxito al trabajo, pero también a lo que ha formado como persona.

“La vida que hemos tenido, mi matrimonio, cómo construimos una familia, y cómo todos terminamos en esto: el más chico (Emiliano) es arquitecto y el grande (Sebastián) estudió negocios, y finalmente son actores y escriben sus propias historias, las dirigen y las producen, y tienen su compañía Addiction House, entonces todo eso es un regalo de la vida”.

Zurita se consideró un privilegiado por tener salud y trabajar en lo que más le apasiona.

SIGUE LEYENDO: