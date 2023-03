Bad Bunny en Carpool Karaoke: canciones, confesiones y mejores momentos con James Corden

“Por muy malo que sea el conejo, siempre se ve lindo”, dice Bad Bunny sobre la razón por la cual escogió este como su nombre artístico, durante su Carpool Karaoke con James Corden. En este viaje además de escucharlos cantar nos enteramos que Benito llegó ocho minutos antes de que la ceremonia de los Premios Grammy iniciara, en donde él, dicho sea de paso, tenía a su cargo el acto inicial.

Por otra parte les podemos compartir algunas de las canciones que los fans de Bad Bunny pudieron disfrutar en este interesante viaje: “Dakiti”, Bad Bunny, Jhay Cortez; “I Like It” con Cardi B, Bad Bunny & J Balvin; “Tití Me Preguntó” de Bad Bunny; “Break Free” colaboración de Ariana Grande ft. Zedd y “As It Was” de Harry Styles, entre otras.

Expuestas las canciones podemos agregar que aún cuando disfrutó interpretando sus éxitos, nos queda claro que Benito es muy fan de Ariana Grande, porque su emoción fue palpable al interpretar “Break Free”. El boricua se puso rojo, tembló de la emoción y de paso reveló que esta es la canción en inglés que mejor conoce la letra.

Por alguna razón, Bad Bunny confesó ser fan de la lucha libre y terminaron arriba de un cuadrilatero junto a Rey Misterio, uno de los grandes de este deporte. James Corden terminó contra las cuerdas listo para combatir contra Rey mientras Benito la hacía de “referí” y complacido espectador. “Ay bendito” es lo último que escuchamos de esta pelea para verlos volver al coche para cantar al ritmo de Harry Styles.

Lee más de Bad Bunny aquí:

· Bad Bunny y Kendall fueron a una fiesta que Beyoncé organizó posterior a los Oscar

· Bad Bunny regresa a la WWE para convertirse en el anfitrión del evento que se disputará en Puerto Rico

· FOTO: Kendall Jenner y Bad Bunny habrían confirmado su romance con tremendo beso