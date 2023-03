Agenda de eventos: actividades y espectáculos para toda la familia en NYC

Festival de flamenco en NY

La edición de este año del renombrado Flamenco Festival New York presenta artistas célebres de España del 18 al 26 de marzo. El festival se inaugurará en el teatro Roulette (509 Atlantic Avenue y 3rd Avenue Brooklyn) con Rafael Riqueni, aclamado como uno de los más grandes maestros de la guitarra flamenca.

Conocido por su estilo distintivo y acreedor de muchos premios, se ha presentado en los principales festivales de flamenco de España así como en otros escenarios internacionales. Entre sus brillantes grabaciones, que conforman una de las discografías más elogiadas del flamenco, destaca la reciente nominada al Latin Grammy Herencia, que explora en profundidad sus raíces guitarrísticas solistas. Este programa marca su debut en Nueva York. Entradas $30 por adelantado; $35 en la puerta; $25 estudiantes, seniors por adelantado o en puerta. Informes: 917-267-0363

/Cortesía

Manuel Valera a ritmo de jazz en Pregones

El artista cubano Manuel Valera, pianista y compositor nominado al Grammy quien ha colaborado con estrellas como Arturo Sandoval, Paquito D’Rivera, Dafnis Prieto, Jeff “Tain” Watts, John Benitez, Samuel Torres, Joel Frahm y Yosvany Terry, entre otros, se presentará este sábado 18 desde las 7:00 p.m. en el Teatro Pregones (571-575 Walton Avenue, El Bronx). Valera destacado jazzista influenciado por los experimentos de los artistas cubanos de los años 70 y 80, tiene su propia banda, New Cuban Express, con un estilo único y distintivo que mezcla elementos de jazz, R&B, fusión, funk y música cubana. Informes: pregonesprtt.org

/Cortesía

Re:tratos urbanos

La Escuela de Graduados en Servicio Público Robert F. Wagner de la Universidad de Nueva York anunció el lanzamiento de un nuevo ciclo de exposiciones con la inauguración de retratos urbanos, la muestra Primavera-2023 en el Gallery Space de Wagner. Curado por Frankie Crescioni-Santoni en conmemoración del Mes de la Historia de la Mujer, presenta retratos de la aclamada pintora y el artista del collage Rodríguez Calero (conocido cariñosamente como RoCa).

Horario de la muestra: de lunes a jueves de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.; viernes 9:00 am-7:00 pm; y sábados de 12:00 a 18:00 (domingo cerrado). Informes, incluidos los próximos eventos y las horas de visualización ajustadas, comuníquese con Frankie Crescioni-Santoni al 212.998.7400 o wagner.gallery@nyu.edu

/Cortesía

Feria de Arte

PLG Arts anuncia su Feria de Arte de Primavera cubierta inaugural para este sábado 18 de marzo en BKLYN Commons. El evento gratuito presenta a más de 25 artistas visuales locales cuyo trabajo está a la venta, creación de arte familiar, música en vivo y refrigerios de Hibiscus Brew. PLG Arts promueve las artes en beneficio de los residentes de Prospect Lefferts Gardens y los vecindarios circundantes para nutrir una comunidad creativa vibrante y diversa. Desde 2005, PLG Arts ha presentado y producido exposiciones y eventos artísticos gratuitos para audiencias de todas las edades. Los programas de primavera también incluyen talleres para jóvenes, presentaciones multidisciplinarias, conciertos íntimos y lecturas. Informes: plgarts.org

/Archivo

Spider-Man en concierto

Kings Theatre presentará el estreno mundial de Spider-Man: Into The Spider-Verse Live en Concierto este viernes 17 a las 8 p.m. Volviendo a las raíces del teatro histórico en el cine, la proyección de la película ganadora del Premio de la Academia se combinará con una orquesta completa, una banda y tocadiscos en vivo en el escenario. Habrá una breve sesión de preguntas y respuestas previa a la proyección con el compositor Daniel Pemberton, nominado al Premio de la Academia y ganador del Emmy, y la compositora e intérprete Tamar-kali para hablar sobre la actuación. Informes: kingstheatre.com

/Cortesía

España se encuentra con Haití

La serie mensual de conciertos Mini-Global Mashup de Flushing Town Hall continúa el domingo 19 de marzo con el show musical España se encuentra con Haití. Organizado por el renombrado trompetista klezmer Frank London, la serie de conciertos presenta una pareja diferente de artistas solistas cada mes, mostrando música tradicional de todo el mundo y colaboraciones inesperadas que crean sonidos nuevos y espontáneos. El concierto contará con el acordeonista gallego Víctor Prieto y el percusionista haitiano Gastón Jean-Baptiste, cada uno de los cuales interpretará su propio set antes de colaborar en una gran final. Informes: flushingtownhall.org/fth-presents

/Cortesía

Poder musical en el Lincoln Center

El virtuoso de la tabla Sandeep Das, aclamado internacionalmente, y su HUM Ensemble instrumental clásico de la India aprovechan este jueves 16 de marzo desde la 7:30 p.m. en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center el poder transformador de la música oriental como inspiración para un cambio social positivo. El proyecto más reciente del conjunto, Delhi to Istanbul, es la última iniciativa de su serie social, Transcending Borders One Note at a Time. Esta mezcla ecléctica de composiciones originales y arreglos tradicionales explora la herencia musical compartida de India y Turquía a través de las tradiciones conjuntas de ragas indios, maqams árabes, poemas sufíes y thumri líricos. Sandeep Das, ganador del premio Grammy Guggenheim Fellow, lidera su cuarteto, con Tamer Pinarbasi en el kanun (cítara), Rajib Karmakar en el sitar y Jay Gandhi en el bansuri, para el estreno en Nueva York de esta obra trascendental. Informes: lincolncenter.org