Mark DeRosa confiado de vencer a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol: “Será como un Caracas-Magallanes pero con esteroides”

El mánager de la selección de Estados Unidos, Mark DeRosa, decidió hablar sobre el importante enfrentamiento que tendrán este sábado contra la selección de Venezuela en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol (CMB), en un compromiso que promete ser uno de los más interesantes al tratarse de dos selecciones que poseen a gran parte de los mejores peloteros de la Major League Baseball (MLB) en la actualidad.

Un dato interesante es que DeRosa es un viejo conocido para la nación sudamericana, debido a que en sus años de pelotero activo llegó a formar parte de los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), por lo que considera este encuentro aún más especial al recordar los buenos tiempos en los que estuvo jugando en Venezuela.

De acuerdo con la información suministrada por el periodista venezolano Daniel Álvarez, de El Extrabase, DeRosa detalló que este duelo se convertirá sin duda alguna en un típico partido entre los Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, los más importantes rivales del país; además recordó cada uno de los buenos momentos que vivió en la capital venezolana.

“Jugué para los Leones del Caracas y pasé dos meses allí y disfruté cada segundo, todos esos muchachos con los que jugué. Puedo recordar el hotel Gran Meliá y viajar a todos esos lugares y creo que me ayudó muchísimo, no solo para prepararme, ya sabes, para seguir y progresar hacia las Grandes Ligas, sino también para entender a los peloteros latinoamericanos y su viaje a los Estados Unidos”, expresó.

“La atmósfera de esos estadios es una locura y sé que mañana será así también. Esto será como un Caracas – Magallanes en esteroides“, agregó DeRosa.

El estratega del equipo de las barras y las estrellas sostuvo que jugar en la pelota venezolana le cambió la vida y su visión de ver el estilo de juego, especialmente por las situaciones que pueden vivir desde muy jóvenes.

“De alguna manera me cambió y me abrió los ojos . Entendí lo que ellos viven y las luchas que enfrentaron a una edad temprana porque sé que lidié con eso allí. El tipo de comunicación, comida, etc. Esos muchachos me cuidaron, Bobby Abreu realmente me ayudó y Álex González también. Me hicieron sentir bienvenido allí. Así que estaba agradecido”, destacó.

Para finalizar, el mánager norteamericano alabó el trabajo que ha realizado el equipo comandado por Omar López y la gran convocatoria que han realizado para el Clásico Mundial, contando con grandes figuras como José Altuve, Miguel Cabrera, Ronald Acuña Jr. y Salvador Pérez.

“Tengo un montón de respeto por esos tipos. José Altuve es uno de los bateadores más increíbles que he visto en mi vida. Ronald Acuña, he vivido en Atlanta durante los últimos 25 años, es una de las súper estrellas más grandes que ha pasado por esa organización. Uno de los jugadores favoritos de mis hijos”, finalizó.

