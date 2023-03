The Weeknd llega a un acuerdo en demanda por supuesto plagio de la canción “Call Out My Name”

The Weeknd y los compositores de la canción “Call Out My Name” llegaron a un acuerdo legal con dos demandantes que los acusaron de presunto plagio debido a similitudes entre el famoso tema y otro trabajo musical titulado “Vibeking“.

El caso fue presentado ante la corte en 2021 por Suniel Fox y Henry Strange, quienes señalaron que la guitarra principal y el estilo de canto en el sencillo de The Weeknd eran idénticos a su trabajo realizado en 2017, un año antes de que saliera “Call Out My Name”.

Los demandantes han trabajado anteriormente con estrellas del calibre de The Weeknd como Drake, Lady Gaga y Kanye West, por lo que decidieron acudir a instancias legales al conocer las similitudes entre ambos temas.

Sobre este caso, la revista Rolling Stone reportó que ambas partes llegaron a un acuerdo para dar fin a la batalla legal.

Los abogados de Fox y Strange argumentaron que “Call Out My Name” contiene melodías, guitarras, estilos vocales y otros elementos que corresponden a “Vibeking”, los cuales pudieron haber sido copiados por los productores de The Weeknd, pues los demandantes alegan que compartieron la grabación con el artista para saber su opinión, pero no se consumó trabajo alguno.

The Weeknd negó los señalamientos de plagio, por lo que el litigio no avanzó sino hasta que se requirieron argumentos de profundidad sobre el caso.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el acuerdo al que llegaron ambas partes sobre el caso de presunto plagio en el sencillo proveniente del EP My Dear Melancholy.

SIGUE LEYENDO: