18 años de cárcel para terrorista ISIS y “casamentero” que reclutaba novias: juicio histórico en Nueva York

Shaikh Abdullah Faisal, clérigo islámico radical nativo de Jamaica, fue sentenciado a 18 años de cárcel por reclutar y brindar apoyo al grupo terrorista ISIS, incluyendo buscar esposas para militantes musulmanes.

En enero había sido declarado culpable de los cinco cargos de los que fue acusado, incluida la conspiración como delito de terrorismo y solicitar o brindar apoyo para un acto de terrorismo. Fue el primer juicio no federal por terrorismo celebrado en la historia del estado Nueva York.

Fue la primera persona que se enfrentó a un jurado bajo las leyes de terrorismo de Estado aprobadas después del 11 de septiembre de 2001 y no estaba en el país cuando cometió sus crímenes, acotó The New York Times.

ISIS recruiter and marriage fixer Shaikh Abdullah Faisal sentenced to 18 years in prison https://t.co/lHYkAMr50C pic.twitter.com/eK2cNSJ4RK — New York Post Metro (@nypmetro) March 24, 2023

“La defensa, el reclutamiento y la provisión de apoyo material de Shaikh Faisal a ISIS ayudaron a la organización terrorista a realizar actos horribles, incluido el asesinato y el secuestro de personas inocentes”, dijo el fiscal de distrito Alvin Bragg ayer en un comunicado al anunciar la sentencia.

“Trágicamente Manhattan seguirá siendo un objetivo para aquellos que quieren dañar a este país. Trabajando con nuestros socios federales y estatales encargados de hacer cumplir la ley, nuestra oficina está lista para continuar combatiendo el terrorismo”, añadió Bragg.

Faisal (59), un reclutador del Estado Islámico y agente matrimonial, fue descrito por los fiscales como “uno de los terroristas de habla inglesa más influyentes de nuestros tiempos”. Predicó la yihad violenta, presionó para el reclutamiento de ISIS en sus plataformas de redes sociales y trató de inspirar a otros a cometer actos de terror.

Además proporcionó instrucciones sobre cómo los combatientes potenciales podrían viajar mejor a Siria e Irak sin ser detectados y trabajó como casamentero para mujeres que buscaban emparejarse con militantes islámicos, resumió New York Post en enero.

Faisal fue arrestado en Jamaica en 2017 y luego extraditado a NYC tras una investigación conjunta de la Oficina de Inteligencia de la Policía de Nueva York y el Programa Contra el Terrorismo de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, que se estableció en 2015 para investigar a extremistas y frustrar complots terroristas.

En 2016 Faisal comenzó a comunicarse con una oficial encubierta de la policía de Nueva York por correo electrónico, mensajes de texto y chat de video desde su casa en Jamaica en un intento por alentarla a viajar a Medio Oriente para unirse a ISIS y llevar a cabo ataques. También se ofreció a presentarle a la mujer, que se hacía pasar por una posible yihadista, a un marido adecuado dentro del grupo terrorista.

Ese militante, que anteriormente se hacía llamar Trevor William Forrest, instó a la oficial encubierta a escuchar sus discursos y conferencias en línea en los que animaba a sus seguidores a emprender la yihad contra los enemigos del Islam e incluso matar a estadounidenses, judíos e hindúes.

“Este caso fue sobre el alcance de los crímenes cometidos por Shaikh Faisal y la promoción del terrorismo. Faisal ayudó a ISIS mientras cometía una violencia horrible contra personas inocentes”, dijo el fiscal de distrito Bragg en un comunicado en enero.

En un caso similar, en febrero James Bradley, ex Boy Scout de 21 años, fue sentenciado a 11 años en una prisión federal tras ser arrestado en Nueva Jersey mientras abordaba un barco con destino a Yemen planeando unirse a la organización terrorista Estado Islámico (ISIS).

Más recientemente este mes el extremista islámico Sayfullo Saipov que mató a ocho personas con un camión a toda velocidad en 2017 en Manhattan fue sentenciado a cadena perpetua.