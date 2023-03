A seis semanas de haber entrado a un quirófano para salvar su vida, cuando descubrió que las prótesis mamarias le habían provocado padecer del síndrome de Asia, Bárbara Bermudo muestra, gráficamente, su cuerpo antes y después de la explantación.

Recordemos que hace una semanas, en su estado más vulnerable, Bárbara subió un video a sus redes sociales, donde relataba que las prótesis que se colocó hace 17 años, le habían despertado todo tipo e síntomas y había puesto en juego su salud, hasta que descubrió que padecía el síndrome de Asia.

A seis semanas, mucho más animada, agradecida con todos los mensajes, y entendiendo que desde que lo hizo público comenzó una misión de ayuda en su vida, explicó que los síntomas habían comenzado a desaparecer.

“Ya cumplí 6 semanas de explantada, y me siento sumamente bien, gracias a Dios… El cuerpo se va adaptando al cambio, y el tema de la desintoxicación es fundamental para poder ir sanando el cuerpo. He recibido muchísimas preguntas, muchas mujeres con dudas, es normal. No soy experta, pero en lo que yo las pueda ayudar con mi experiencia con muchísimo gusto“, comenzó diciendo en el video, en donde se la ve contenta y con un semblante totalmente diferente.

Luego, dijo que era muy importante ponerse en manos de especialistas, que sin la ayuda de expertos es casi imposible dar este gran paso, que además de alivio en un montón de síntomas, también implica un gran cambio.

En su caso, aunque dice que va poco a poco, los cambios han sido internos y externos: las uñas comenzaron a crecerle, le mejoró el cabello, la semblante. Ha dejado de sufrir de sinusitis, urticaria en diferentes partes del cuerpo, moretones…

Y todo esto lo mostró en fotos, que están en el video que podrás ver al final de este artículo, incluso cómo se le encapsularon las prótesis, y cómo se veían después de la explantación, tanto las siliconas, como sus actuales senos.

Recordemos que la propia Bárbara Bermudo explicó qué es el síndrome de Asia: “La enfermedad de implantes mamarios es producida por una reacción inflamatoria crónica como mecanismo de defensa de nuestras células contra el cuerpo extraño que son las prótesis, y que pueden desencadenar un estado de auto inmunidad que es cuando tus propias defensas dejan de reconocer el cuerpo, y lo atacan. La enfermedad fue aceptada en el 2019 por la FDA”, dijo en un post en aquel momento.

