Eduin Caz confirma definitivamente su separación en entrevista con Said García

Said García conversó con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme para la estación de radio Que Buena. Durante la platica Said fue directo al grano y le pregunto de frente si la separación del cantante con Daisy Anahy era verdadera. Caz dijo que sí, que todo era cierto, que de verdad están separados. Pero también agregó que ya no hablaría más de su vida privada.

Todos sabemos que las separaciones suelen ser difíciles, sin embargo Eduin Caz está tratando de tomárselo todo con calma y por esta razón se ha metido al gimnasio y está decidido a ponerse bien.

Vale agregar que la primera vez que éste confirmó la reciente separación fue durante la entrega de Premio Lo Nuestro, en dónde él mismo se abrió ante los medios de comunicación aseverando que su relación, luego de 14 años de vida compartida y 8 de casados llegaba a su final.

Durante la aceptación del premio el cantante dijo: “Estos premios la verdad que se los quisiera dedicar más que a nada a mi ex esposa, que la verdad ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, entonces estos premios también son para ella; gracias. Siempre te voy a amar, chiquita preciosa”.

“Ya perdóname chiquita preciosa, por favor”

Luego de la declaración de éste en Premio Lo Nuestro trascendió que en uno de sus conciertos Caz le pidió disculpas a la madre de sus hijos, sobre todo porque actualmente su ahora ex pareja está también embarazada.

El “Ya perdóname chiquita preciosa, por favor” lo dijo durante un concierto en México. Pero horas después surgieron imágenes de Anahy saliendo del país. Para muchos quedó claro que la relación llegó a su final de manera definitiva.

Sigue Leyendo más de Grupo Firme aquí:

· Daisy Anahy deja a Eduin Caz en México luego de que el cantante le rogara en un concierto

· Eduin Caz, de Grupo Firme, se somete a una nueva cirugía

· Maluma le dio un regalo de Navidad a Eduin Caz y este lo presume con emoción