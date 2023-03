Osmel Sousa tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’: “Ahora sí van a saber quien soy yo”

Osmel Sousa es el más reciente eliminado en la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. El conocido ‘zar de la belleza’ salió tras enfrentarse a La Materialistas y esto desató una ola de críticas pues los televidentes no estuvieron de acuerdo con el hecho de que fuera Sousa quién abandonara el show de Telemundo.

Tras su polémica salida del programa el cubano estará como comentarista en la gala de esta noche y ante esta invitación el zar de la belleza comentó: “Hay mucho más que decir. Ahora si van a saber quien soy yo porque voy a decirlo todo”, dijo Osmel Sousa en un video publicado por Telemundo en su perfil de Instagram.

El público no está contento con la partida de Osmel Sousa. Muchos reclamaron en redes sociales la situación y hasta dijeron que dejarían de ver el show.

“La Materialista debe haber salido… Osmel siempre será un ganador”, “Ya no veo más este programa. No tiene sentido nada”, “Igual se va a eliminar en la próxima nominación. Fuera La Materialista”, “FUE raro… no me gustó. Debió salir LA MATERIALISTA”, “No lo puedo creer!!!! Tenía que salir La Materialista” y “Ya no lo veo más. Gracias por entretenerme un rato. @zardelabelleza grande viejito”, fue parte de lo que dijeron.

Ahora habrá que esperar a ver qué opina el ‘hacedor de misses’ sobre su salida de ‘La Casa de los Famosos’. Sin dudas, muchos de sus seguidores estarán atentos a cada palabra que el zar diga durante su presencia en la gala y a todas las opiniones sobre su participación y tal vez sobre la convivencia que tuvo con varios de los participantes.

Desde antes de entrar al show, Osmel Sousa se perfiló como uno de los favoritos del público que rápidamente le expresó todo su apoyo desde el mismísimo anuncio de su participación.

