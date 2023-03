Jimena Sánchez luce sus encantos en la playa con ajustado biker short color nude

Jimena Sánchez puso a suspirar de nueva cuenta a los 9.1 millones de fans que tiene en su cuenta de Instagram gracias a unas imágenes donde aparece disfrutando de sus vacaciones en una bella playa de Puerto Escondido, Oaxaca.

En las cuatro imágenes que la conductora de Fox Sports publicó en la famosa red social, se le ve posando de perfil parada la orilla del mar, usando un bikini estampado y unos ajustados biker shorts color nude con los que lució sus encantos y resaltó sus voluptuosas caderas.

“Todo lo que te pongas te queda muy bien porque resalta con tu belleza maravillosa”, “Para mi sigues siendo la chica más hermosa de la televisión de México” y “Excelentes curvas y retaguardia”, son algunos de los comentarios que le dejaron a la periodista deportiva.

En otra publicación, Jimena Sánchez no desaprovechó la oportunidad para regalar una toma en primer plano de su rostro y “delantera”, enfundada con un mini bikini animal print. De esa manera, la mexicana sigue dejando en claro que a sus 38 años mantiene una figura de infarto que fácilmente cualquier veinteañera podría envidiar. View this post on Instagram A post shared by Jimena V. Sanchez (@jimenasanchezmx)

