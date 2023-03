El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 31 Marzo de 2023

Horóscopo de hoy 31 de Marzo de 2023

03/21 – 04/19

Tu imaginación y tu mundo interior se encontrarán muy fértiles. Estarás más sensible y dispuesto a echar raíces. Te conectarás con los familiares que viven lejos y con solo recordarlos sabrás como se sienten. También préstales atención a tus sueños.

04/20 – 05/20

Sentirás nuevas inquietudes y deseos de incrementar tus conocimientos. Déjate llevar por la curiosidad e investiga un poco más sobre esos temas que tanto te conmueven. Plantéate la posibilidad de inscribirte en un curso o de realizar un viaje de estudios.

05/21 – 06/20

Sentirás la necesidad de invertir tus ahorros en herramientas y artefactos que te ayuden a tu desenvolvimiento. Si necesitas un aumento plantéaselo a tus superiores ya que estarán receptivos y dispuestos a hacer concesiones. Traza un plan para acceder a un mejor nivel de vida.

6/21 – 7/20

Nuevas experiencias cambiarán tu visión de la vida, tu ser evolucionará y caerán las vendas que te impedían crecer. El clima será propicio para que expandas tus horizontes, tanto en el plano material como en el espiritual. Deja que tu brújula interior te indique el camino.

07/21 – 08/21

Hoy optarás por manejar un perfil más bajo y fluirás en las dimensiones subterráneas. Ante tus ojos, los demás estarán desnudos ya que adivinarás sus sentimientos y sus verdaderas intenciones. Sé compasivo “haz el bien sin mirar a quien”.

08/22 – 09/22

La esfera de la amistad, los grupos y las relaciones humanas se verán favorecida. Te unirás a gente en torno a un sueño, un anhelo y un ideal común. Si todavía no has encontrado a tu alma gemela búscala en eventos sociales o en reuniones.

09/23 – 10/22

Estarás en la mira de tus superiores, así que te tocará demostrar tus habilidades. Si tu idea es ascender será el momento indicado para lucirte y desempeñarte con profesionalidad. Si estás desempleado aprovecha para presentarte a entrevistas y para hacer contacto con personas influyentes.

10/23 – 11/22

Hoy verás las cosas desde una perspectiva más amplia y elevada. Será un momento de comprensión, entendimiento y gratificaciones. Te conectarás con un familiar que está lejos y esto será como una caricia para tu corazón. Un emprendimiento personal se encaminará.

11/23 – 12/20

Se incrementará tu magnetismo y se abrirá una puerta en el terreno íntimo y afectivo. Modificarás actitudes negativas y te liberarás de cargas inútiles. Tomarás iniciativas renovadoras junto a tu grupo familiar que podrían estar vinculadas a un negocio o con la renovación del hogar.

12/21 – 01/19

Si aún no has formado pareja es porque no quieres, ya que tienes una fila de pretendientes en la puerta. Recibe el cariño y las demostraciones de afecto de las personas que te quieren. Deja que los mimos y las caricias traspasen la armadura que llevas puesta.

01/20 – 02/18

Las estrellas harán que vuelques tu atención en los asuntos cotidianos. Será una buena oportunidad para limpiar la casa, para llenar la despensa de alimentos y para instalar muebles más cómodos. Si inviertes en confort tu desenvolvimiento diario se volverá más fluido.

02/19 – 03/20

En tu vida amorosa habrá retroalimentación y tu imaginación desbordante marcará estilo. El mundo se conmoverá con tu talento, así que si eres artista muestra tus creaciones. Si tienes hijos, sentirás que son una fuente inagotable de alegrías y tu principal motivación.