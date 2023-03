Sicario anciano mató a consultor político: se declaró culpable en Nueva Jersey

George Bratsenis, anciano criminal de carrera cuya hoja de antecedentes penales incluye robos a bancos y una conspiración de homicidio, fue sentenciado a 16 años de prisión tras declararse culpable de matar a un consultor político en Nueva Jersey a cambio de dinero.

Bratsenis, de 74 años, se declaró culpable en 2022 de que él y su cómplice Bomani África aceptaron miles de dólares del consultor político Sean Caddle a cambio de matar a su colega Michael Galdieri (52), hijo de un ex senador estatal, en una bizarra conspiración.

La víctima fue asesinada a puñaladas en su apartamento de Jersey City, que luego fue incendiado en mayo de 2014. A principios del año pasado Caddle se declaró culpable de haber contratado a los dos asesinos, pero aún no ha sido sentenciado.

Después de que Caddle supo al día siguiente que la víctima había sido asesinada, se reunió con uno de los sicarios en el estacionamiento de un restaurante en Elizabeth (Nueva Jersey) y le pagó miles de dólares por el crimen. “Fue un crimen insensible y violento, y este acusado es tan responsable como los dos hombres que empuñaron el cuchillo”, dijo sobre Caddle el fiscal federal Philip R. Sellinger en un comunicado en enero de 2022.

África también se declaró culpable del asesinato y fue sentenciado el mes pasado a 20 años de cárcel. Nombró a Bratsenis como el cómplice que lo ayudó a matar a Galdieri.

El juez federal de distrito John Michael Vázquez impuso el miércoles la sentencia de 16 años a Bratsenis, más cinco de libertad supervisada, en un tribunal federal de Newark, informó la fiscalía en un comunicado.

África había cumplido condena en una prisión de Nueva Jersey con Bratsenis a principios de la década de 2000. Después de salir de la cárcel ambos hombres robaron dos bancos en Connecticut en 2014, incluso una semana antes del asesinato de Galdieri, detalló Fox News.

Caddle era muy conocido consultor en la política del norte de Nueva Jersey. Entre sus antiguos clientes se encontraban el actual senador nacional Bob Menéndez y el ex senador estatal y candidato a gobernador en 2017 Raymond Lesniak, ambos demócratas.

Aún no está claro el motivo del crimen ni cómo se vinculó a Caddle con los dos sicarios ex convictos. Bratsenis sirvió en la Infantería de Marina de 1968 a 1974 y luego comenzó a acumular condenas en Connecticut y Nueva Jersey por delitos de drogas, robo y armas.

En el verano de 1980, según las autoridades de Connecticut, Bratsenis conspiró con un ex teniente de policía de Stamford y otros dos hombres para asesinar a un reputado mensajero de drogas, David Avnayim, cuyo cuerpo fue encontrado en la maleta de un automóvil al oeste de New Haven.

Siguiendo los pasos de su padre, el fallecido ex senador estatal James Galdieri, Michael tenía aspiraciones políticas y fue candidato para el Concejo Municipal de Jersey en el distrito B en 2005. Compitió contra la maquinaria política dominada por el entonces alcalde demócrata Jerramiah Healy. Pero en vísperas de las elecciones fue arrestado y acusado de delitos relacionados con armas y drogas. Afirmó que fue engañado, pero aceptó un acuerdo de culpabilidad que redujo su tiempo en la cárcel.