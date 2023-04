Miguel Cabrera manda mensaje de esperanza a los Tigres de Detroit: “Quiero terminar la temporada sin lesiones”

El beisbolista venezolano y principal estrella de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, aseguró que está trabajando arduamente para mantenerse en la mejor condición posible y así poder participar en toda la temporada 2023 de las Grandes Ligas, esto debido a las lesiones que afectaron su rendimiento en los últimos años.

Durante una entrevista ofrecida para CNN en Español, el toletero criollo aseguró que ha venido cumpliendo con todos los trabajos pertinentes para mantenerse lo más saludable que pueda estar, algo en lo que lo está ayudando el equipo al mantenerlo como bateador designado para lo que será su ‘último baile’.

“Quisiera terminar una temporada completa fuera de lesiones, pienso que, si podemos hacer eso como equipo, podemos tener un gran porcentaje de jugar el último mes con chance de ir a los playoffs“, expresó Cabrera.

Asimismo, el oriundo de la ciudad de Maracay e histórico ganador de la triple corona de bateo sostuvo que ha decidido utilizar todos sus conocimientos con el madero y el guante para impulsar a sus compañeros, especialmente a los más jóvenes, para que puedan tener un gran desempeño en los diamantes.

“Trato de motivar a los muchachos, cualquier pregunta, cualquier duda que ellos tengan o tema que me quieran plantear pueden hacerlo, pienso esa es una de las mejores maneras en las que puedo ayudar, de hablarles de todas las experiencias que he tenido en las Grandes Ligas”, resaltó.

“Siempre se tienen, pero la paciencia, el trabajo duro, cuando se tuvo que mantener la calma pude superar ese tipo de cosas, pienso que puedo ayudarlos de esa manera, tratar de explicarles cómo salir de las malas rachas porque cuando una está una buena posición, donde todo te sale bien, uno ni piensa, pero cuando las cosas no salen como se quiere, es cuando comenzamos a cometer más errores”, agregó.

Cabrera concluyó la entrevista asegurando que se encuentra mejor que nunca en el estado anímico y que si fuera por el se mantendría jugando hasta que le digan “vete para tu casa”; recordemos que ‘Miggy’ es querido por la afición debido a sus actos carismáticos, ganándose además el respeto de sus rivales en cualquier estadio al que llega.

“Tengo una mente que, si quiere estar, una mente joven que quiere competir, pero tengo un cuerpo que ha sufrido muchas lesiones en los últimos años y es lo que me impide estar en el terreno todos los días. Si no fuera por las lesiones jugaría hasta que me digan ‘vete para tu casa‘ (risas), sin embargo, pienso ya es el momento de retirarse, de cerrar ese ciclo y abrir uno nuevo”, concluyó.

