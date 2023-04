Kaley Cuoco y Tom Pelphrey comparten primeras fotos de su hija y revelan el nombre

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey se convirtieron en padres el pasado 30 de marzo. Los actores decidieron esperar algunos días antes de publicar imágenes de su bebé, una niña, la primera de ambos. Finalmente los padres presentaron a la pequeña compartiendo un álbum de imágenes en sus redes sociales, donde fanáticos y seguidores de los artistas enviaron cariñosos comentarios felicitando a la pareja y dándole la bienvenida a la recién nacida.

“¡Presentamos a Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nueva luz de nuestras vidas! Estamos encantados y agradecidos por este pequeño milagro”, escribió la actriz de “The Big Bang Theory” en su Instagram, revelando el nombre de su hija.

“Tom Pelphrey, no pensé que podría enamorarme aún más de ti, pero lo hice”, agregó en alusión a su novio.

Pelphrey también subió fotos de la niña con dedicatoria especial para su pareja: “Eternamente agradecido por la fuerza y valentía de mi alma gemela y mejor amiga, Kaley Cuoco. Eres increíble”. View this post on Instagram A post shared by Tom Pelphrey (@tommypelphrey)

Según contó Kaley Cuoco en una entrevista publicada por Extra, conoció a Tom Pelphrey en abril del 2022, en el estreno de la última temporada de la serie “Ozark”. “Sin lugar a dudas, fue amor a primera vista”, reveló, sin miedo a parecer cursi.

