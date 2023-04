Una verdadera paliza en RAW: Bad Bunny fue víctima de la venganza del hijo de Dominik Mysterio

El reconocido cantante puertorriqueño, Bad Bunny, vivió un momento bastante complicado en la Monday Night Raw celebrado en la Arena de Los Ángeles, California, luego de convertirse en la víctima perfecta de Dominik Mysterio; el luchador aprovechó la presencia del artista para vengarse por el apoyo que le brindó a Rey Mysterio en la primera noche de Wrestlemania 39.

El problema ocurrió debido a que Dominik Mysterio empezó a amenazar a Bad Bunny, quien se encontraba en el área del público, desde el cuadrilátero, un hecho que no fue detenido por el artista y empezó a decirles unas cuantas palabras.

El hecho generó que el hijo del icónico luchador bajara del ring para encarar al cantante de música urbana, quien le propinó un puñetazo para dejarlo tendido en el suelo y sin ningún tipo de reacción.

La discusión entre Domink Mysterio y Bad Bunny en español, para luego empezar una pelea. Se vienen cositas para Backlash.

Este acto por parte del ‘Conejo malo’ generó el enojo de Damian Priest, quien no pudo aguantar y se lanzó contra Benito sujetándolo y posteriormente tirándolo al suelo. Este hecho se dio a conocer a través de diversos videos difundidos a través de las redes sociales.

Posterior a esta muestra de poder, Priest decide dar el golpe de gracia contra el puertorriqueño al lanzarlo contra la mesa de los comentaristas, en lo que fue un verdadero acto de dolor para el cantante y quien no pudo reaccionar más. Damian Priest just put Bad Bunny through a table!

La pelea entre Bad Bunny y Dominik Mysterio se debe a que el cantante le brindó su total apoyo a Rey Mysterio en la pelea que protagonizaron este fin de semana en el Wrestlemania 39; se presume que estos hechos puedan generar un verdadero combate en los próximos días.