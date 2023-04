VIDEO: Grupo de activistas en Detroit levanta “pared” humana para evitar desalojo de paciente de diálisis de su vivienda

La pared humana que activistas levantaron para evitar el desalojo de una residente, paciente de diálisis, de su vivienda en Detroit no evitó que esta fuera removida del espacio este martes.

The Detroit News reportó que ayer Taura Brown fue sacada de la pequeña casa luego de una orden de desalojo que estaba activa desde hacía más de dos años.

Alguaciles y representantes de la Corte del Distrito 36 se personaron a la propiedad en la calle Monterey, eso de las 10 a.m. de ayer, pero fueron confrontados por unas 30 personas de la organización Detroit Eviction Defense.

Imágenes de la protesta muestran a los oficiales tratando de pasar entre los activistas e incluso intentando brincar sobre ellos. Uno de estos logró patear la puerta trasera mientras policías aguantaban a los manifestantes. Algunos de los protestantes fueron golpeados y sometidos en el suelo.

Brown terminó siendo escoltada de la vivienda a regañadientes. La paciente, que tiene problemas del riñón, se llevó las máquinas de diálisis y algunas bolsas.

“Nosotros no tenemos miedo, no estamos intimidados”, declaró Brown mientras salía de la vivienda. “Yo le dije que yo no me iba, y era en serio. Nosotros vamos a tener algunos problemas. Es un fraude decirle a la gente que le vas a dar una oportunidad y no seguir tu palabra. Es decepcionante y angustiante. Estoy incómoda, pero no rota”, añadió la mujer.

La apelación a la orden de desalojo que presentó Brown ante la Corte de Circuito del Condado Wayne fue denegada en octubre, indicó a medios el juez encargado de distrito 36, William McConico.

“La corte es comprensiva con todas las partes, y es desafortunado cuando un individuo es desalojado, pero el rol de la corte es seguir y reforzar las leyes del estado“, sostuvo McConico. “Mientras la corte respeta el derecho de estos individuos de protestar, no toleramos la violencia. Estos oficiales poseían una orden legal de proceder con el desalojo, y cualquier individuo que fisícamente interfiera con la ejecución solo logra incitar un altercado. Hay vías legales de hacer que sus voces sean escuchadas, y el incidente de hoy no fue productivo”, puntualizó el juez.

La iniciativa “Detroit Tiny Homes”, en la que se encuentra la casa de la que fue desalojada Brown, es un vecindario de 25 propiedades que busca beneficiar a ciudadanos vulnerables de bajos ingresos como desamparados, convictos excarcelados, ancianos, entre otros.

Cass Community Social Services, entidad que supervisa el desarrollo residencial, decidió no renovarle el contrato a Brown en enero de 2021 bajo el argumento de que ella no habita en el lugar más de 50 % de su tiempo. Además, el nombre de la mujer aperece en otro contrato residencial en la ciudad. En respuesta a esta alegación, la mujer señaló que trabaja en el otro complejo de apartamentos donde además vivía quien fuera su novio.