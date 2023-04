“El Real Madrid es un gran reto pero no soy ingenuo”: Frank Lampard ya piensa en su primer gran rival como técnico del Chelsea

El histórico exjugador inglés Frank Lampard, que recientemente se convirtió en entrenador interino del Chelsea FC, ha fijado la mira en el Real Madrid, equipo que será su primer gran rival cuando se enfrente la próxima semana en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Lampard, que asumió el cargo hace pocas horas, ha dejado claro que quiere ganar con el equipo pero reconoce que el Madrid es un rival muy complicado en Champions. “Es un gran reto, pero no soy ingenuo, el Real Madrid es un gran equipo, es el vigente campeón y son fantásticos. Estoy emocionado por estar de vuelta en estas eliminatorias”, dijo.

Asimismo, se refirió a lo que fue el proceso de su contratación, confesando que no se esperaba esta oportunidad pero que cuando la recibió, no dudó ni un minuto en aceptar pese a que no se trataba de un contrato a largo plazo.

“Ha sido una decisión muy fácil para mí. Este es mi club. He estado en otros sitios desde que dejé el Chelsea, pero estoy encantado de tener esta oportunidad en un momento en el que el Chelsea me lo ha pedido. Tengo el convencimiento de que puedo ayudar hasta el final de temporada”, expresó.

“Fue una sorpresa (cuando me llamaron), también porque no sabes qué decisión va a tomar el club. Yo estaba en un momento de disfrutar mi tiempo en casa, con mi familia, mi mujer, mis hijos. Cuando hablé con Laurence (Steward) y Paul (Winstanley) -directores deportivos del Chelsea- en las últimas 24 horas, fue una decisión fácil”, relató.

“Tengo confianza en mí mismo. He trabajado con muchos de estos jugadores antes. Entiendo lo que quieren los aficionados del Chelsea y voy a darlo todo por ello“, agregó el exjugador que tuvo su primer ciclo con los ‘Blues’ entre julio de 2019 y enero de 2021.

En ese sentido, el ex centrocampista indicó que no le importa el tiempo que estará en el cargo y que su intención es ganar la mayor cantidad de partidos posibles y recuperar la confianza que una vez le tuvo el club.

“No quiero mirar muy lejos, quiero hacerlo lo mejor posible en este periodo, hasta final de temporada. Lo importante es dejar eso a un lado y empezar a trabajar. Quiero restaurar la confianza del equipo y ganar el máximo número de partidos que podamos“, explicó Lampard.

Por último, Frank Lampard reconoció que no esperaba volver a dirigir al conjunto londinense.”Nunca pensé que volvería a ser entrenador del Chelsea, pero no creo que tenga asuntos pendientes aquí“, sentenció.

