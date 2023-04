Mauricio Cedeño dirije un tren mágico en “On The Right Track”

Durante una noche mágica, llena de risas y música, las vidas de seis pasajeros abordo de un antiguo tren de Nueva Jersey están por tomar un nuevo rumbo al conocer a un personaje muy peculiar que los guiará a su nuevo destino.

Esta historia que resalta la importancia de las decisiones que tomamos en la vida, fue la razón por la cual el director mexicano Mauricio Cedeño vino a Nueva York para ponerse al frente del nuevo musical de AMT Theatre, “On The Right Track”.

Con música escrita por el compositor y dramaturgo Al Tapper e historia de Tony Sportiello, la obra es un relato sobre tres parejas que viajan en un tren mágico. El musical cuenta con el personaje del boletero, quien ha vivido en el tren por muchos años y se ha convertido en una criatura mística con poderes que emergen cuando sus pasajeros necesitan un empujón en sus vidas. Además, el boletero es quien se encarga de narrar la historia y guiar a estas parejas en el trayecto.

“Este boletero y este tren hacen a sus pasajeros reflexionar y querer mejorar. Esta historia habla sobre los diferentes tipos de amor que vivimos nosotros como seres humanos”, explicó Cedeño.

Con un elenco formado por Dana Aber, Cody Gerszewski y David L. Murray Jr, la obra muestra los conflictos que un matrimonio debe resolver, así como los problemas que otros enfrentan en sus trabajos.

El elenco está formado por los actores Dana Aber, Cody Gerszewski y David L. Murray Jr./Cortesía

“Al entrar a esta obra piensas que verás una historia que solo se desarrolla en un tren, pero en realidad es una historia que se desarrolla en todo el mundo,” agrego Cedeño.

Con más de 15 años trabajando en conjunto con Al Tapper y Tony Sportiello, el director nacido en Guadalajara, ha dirigido decenas de producciones que incluyen Godspell y Cats, y ha adaptado varias producciones para el teatro mexicano, incluyendo tres obras compuestas por Tapper: Sessions, National Pastime y Paparazzi.

“Ahora puedo leer algo de ellos e inmediatamente imaginar el montaje”, expresó el director.

Cedeño, quien por primera vez dirige un musical Off-Broadway, no solo cuenta con el apoyo de un increíble equipo, sino que también está trabajando en conjunto con su hija, la actriz Regina Cedeño, quien ha crecido en el mundo del teatro.

“Yo soy actriz y por lo tanto he aprendido mucho trabajando en el área de producción y dirección, donde verdaderamente nace la magia,” remarcó Regina Cedeño.

Cedeño junto a su hija Regina, quien es actriz y asistente de dirección./Cortesía

Cabe destacar que el arte y el amor por el teatro juegan una parte fundamental en la vida de los Cedeño, quienes se declaran fanáticos de las famosas obras de Broadway, de las cuales surge la inspiración para nuevas ideas que implementan en sus propias producciones.

“Yo vengo a ver obras para inspirarme y ver las técnicas que usan acá, para así llevarlas a México. Hemos aprendido que el arte no tiene fronteras”, explicó el director de ‘On the Right Track.’

La obra se presentará en el AMT Theater (354 West 45th Street) desde el 13 de abril hasta el 11 de mayo. Para boletos visite: http://amttheater.org