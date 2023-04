Silvio Berlusconi: Ex primer ministro italiano es diagnosticado con leucemia

Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano, fue trasladado de urgencia a cuidados intensivos, ya que sus médicos revelaron que padece cáncer de sangre crónico desde hace algún tiempo.

El hombre de 86 años ingresó el miércoles al hospital San Raffaele de Milán aquejado de una infección pulmonar, lo que aumenta las preocupaciones sobre su salud cada vez más frágil.

En su primer comunicado sobre su estado, los médicos Alberto Zangrillo y Fabio Ciceri revelaron este jueves que Berlusconi ha sido diagnosticado con leucemia mielomonocítica crónica, según recoge la agencia AP.

Los médicos no especificaron cuándo se detectó el cáncer del ex primer ministro, solo dijeron que no era agudo.

“Silvio Berlusconi se encuentra actualmente en cuidados intensivos para el tratamiento de una infección pulmonar”, informaron, y agregaron que la enfermedad estaba relacionada con el cáncer.

Dos de los hijos de Berlusconi, Marina y Luigi, llegaron al hospital el día de ayer pero no hablaron con los medios. Su hermano menor, Paolo, también lo visitó y se fue a la hora del almuerzo con Luigi, informó la agencia.

El partido Forza Italia de Berlusconi es parte de la coalición de derecha del primer ministro Giorgia Meloni, aunque el ex primer ministro no tiene un papel en el gobierno.

“Hablé esta mañana con el profesor Zangrillo y me dijo que Berlusconi pasó una noche tranquila, su estado es estable”, dijo a la televisión estatal RAI el ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro, Antonio Tajani.

Tajani, un antiguo aliado de Berlusconi dentro de Forza Italia, señaló que Berlusconi había sobrevivido a una serie de problemas de salud.

“Todos queremos ser optimistas y esperamos que el león vuelva pronto para hacerse cargo de la fiesta. Es nuestro líder político y, por supuesto, nunca se rinde”, dijo Tajani a la emisora.

Berlusconi, cuyo imperio de televisión comercial lo convirtió en multimillonario, ha sufrido repetidos episodios de mala salud en los últimos años y salió del mismo hospital la semana pasada después de varios días de tratamiento no especificado.

Berlusconi ha generado controversia en los últimos meses con sus críticas al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, poniéndolo en desacuerdo con Meloni.

También fue acusado de sobornar a 24 personas, en su mayoría jóvenes, invitadas a sus llamadas fiestas “Bunga-Bunga“, en un juicio anterior en el que se le acusó de pagar por sexo con una bailarina marroquí de un club nocturno de 17 años.

