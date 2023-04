Camilo hace tierna felicitación a Índigo en su primer cumpleaños

Camilo y Evaluna se encuentran de manteles largos, pues la pequeña Índigo está cumpliendo su primer año de vida y es justamente el cantante quien decidió utilizar sus redes sociales para dedicarle unas bellas palabras.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Ropa Cara” compartió un video en el que se pueden apreciar algunos de los momentos más importantes que él y la hija de Ricardo Montaner han experimentado como padres de la nena y de fondo se escuchan sus deseos para esta fecha tan especial

“Quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el que a veces esquives mis besos porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza. No te podemos prometer que siempre será así, pues no queremos ser de esos padres que protegen a su hija de la tristeza, del miedo y de la rabia, nosotros queremos que tú sientas lo que tengas ganas de sentir. Lo que sí te prometemos es que vamos a estar a tu lado sintiendo contigo. Queremos ser como tú”, dice Camilo mientras se oyen balbuceos de Índigo.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de miles de mensajes de sus seguidores, quienes no sólo se dijeron incrédulos de que ya haya pasado un año de su nacimiento, sino también aprovecharon para desearle a la bebé un feliz cumpleaños.

