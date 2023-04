Granja familiar suministra 30,000 huevos de Pascua a la Casa Blanca

Ni el brote de gripe aviar, ni el incremento en el precio de insumos evitó que La Casa Blanca reciba 30,000 huevos hervidos y teñidos para el Easter Egg Roll de este año que se realizará el lunes 10 de abril.

Un evento que recibe a menores con 12 años de edad o menos inició en 1878 en el periodo presidencial de Rutherford B. Hayes este año tomará color neón y otros tonos brillantes.

Este año, los huevos son donados por Braswell Family Farms, una granja familiar en Carolina del Norte que realizó el esfuerzo de hervirlos y teñirlos.

Last week, 20 gallons of dye and 12 gallons of vinegar were used to boil, ice, dye, dry, and repackage 30,000 eggs 💥 🙌 We couldn't have done it without our friends at The Stocked Pot! pic.twitter.com/suF79JyG4y

