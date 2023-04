Canelo Álvarez sufre una parálisis facial y pone en riesgo y combate contra John Ryder

El boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, ha activado las alarmas luego de sufrir una parálisis facial debido al estrés extremo que ha venido atravesando en los últimos meses, un hecho que pone en peligro la pelea que protagonizará el próximo 6 de mayo contra el británico John Ryder en el estadio Akron de Guadalajara.

Álvarez, quien actualmente se desempeña como campeón de múltiples categorías en el boxeo mundial, reveló en conversaciones con Javier “Chicharito” Hernández las grandes dificultades que ha venido registrando al estar en un complicado momento como en el que se encuentra, especialmente por el estrés que debe llevar para estar preparado para su combate.

“Entre más tienes, fama o dinero, más problemas tienes, más responsabilidades, esa es la verdad, pero está bien, porque puedes enseñar muchas cosas cuando eres un líder”, detalló el pugilista azteca.

El boxeador tapatío detalló que en la mayoría de las oportunidades no es sencillo lidiar con toda la tensión que deben atravesar al ser figuras públicas, un hecho que le pasó factura en las últimas semanas.

“Me dio parálisis facial no hace mucho por el estrés que traía y tantas cosas que tenía, entonces los que trabajan conmigo se preocuparon, porque son mis amigos y son los que están ahí. Los que estaban encargados de los carros me preguntaron ‘¿qué le pasó?, ¿por qué esta así?’, y les dije que fue por puro pinche estrés. ‘No manche, nosotros pensábamos que no tenía preocupaciones, que no se estresaba’, destacó.

“Pero al final de cuentas vale la pena, más cuando sabes cómo manejar la situación. Bendito Dios nunca he tenido ningún vicio, el único es el golf. Tengo a mi familia, que es la cosa más importante de mi vida”, concluyó el Canelo.

