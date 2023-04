“Algo me decía que jugara”: joven de 19 años juega a la lotería por primera vez y gana $30,000 dólares

Un joven de 19 años, residente de la ciudad de Clinton, Washington, D.C., decidió probar suerte jugando a la lotería por primera vez mientras estaba en Maryland, y cuál fue su sorpresa cuando le pegó al gordo y ganó $30,000 dólares con un boleto raspadito.

El joven, cuya identidad se mantuvo en secreto, dijo que nunca antes había comprado un boleto de lotería instantáneo, pero que de repente sintió la necesidad de hacerlo.

“Me sentí afortunado ese día. Algo me decía que jugara”, les dijo el suertudo ganador a las autoridades de la Lotería de Maryland, de acuerdo con The Miami Herald.

El joven se animó a comprar un boleto raspadito del juego ‘Frogger’, el cual solo le costó $3 dólares, en una estación de gasolina Exxon. Cuando vio que se había ganado los $30,000 dólares, el joven dice que trató de controlarse y solo sonrió un poco.

El joven de 19 años, que dijo que le encantan los videojuegos, les comentó a las autoridades de la lotería que aún no sabía cómo gastaría su nueva fortuna.

La estación de gasolina Exxon donde compró el boleto, que está ubicada en la calle Fort Washington, recibirá una comisión de $300 dólares extras solo por vender el boleto ganador.

