Robo de identidad: Una grave amenaza

Yo no sé cuántos de las y los lectores de esta columna han sido víctima del robo de identidad, pero les aseguro que se trata de una experiencia traumatizante. Desgraciadamente, esa forma de estafa afecta a muchos integrantes de nuestra comunidad, y especialmente a los más vulnerables. Periódicamente, nuestra Hispanic Federation organiza unas presentaciones en línea, o webinars, sobre ese problema. Esas presentaciones han estado a cargo de Rosario Méndez, abogada de la Oficina de Protección de los Consumidores, que es una dependencia de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos.

“Dicho en pocas palabras, el robo de identidad ocurre cuando una persona usa la información personal o financiera de otra sin su permiso”, explica Méndez. “En 2022, el robo de identidad fue el problema número uno que las personas reportaron a nuestra oficina. Y eso ha sido así durante los últimos años”.

Los delincuentes pueden obtener ilegalmente el nombre y dirección de la víctima, o el número de su tarjeta de crédito o su cuenta bancaria, o su número de Seguro Social o de su seguro médico. Con esos datos pueden abrir cuentas de crédito o adquirir tarjetas de crédito, o sacar dinero de cuentas bancarias, o hacer muchas otras compras y operaciones comerciales. En algunos casos, los delincuentes hasta pueden obtener préstamos hipotecarios con esa nueva identidad.

“Vemos buen número de estafas por correo electrónico y por las redes sociales, pero el medio que los estafadores usan con más frecuencia para ponerse en contacto con sus víctimas potenciales es el teléfono”, detalla Méndez. “De manera que todos tenemos que estar muy alerta cuando recibimos una llamada de algún extraño que nos quiere vender algo, o que ofrece ayuda con algún problema o que pide algún pago, porque puede ser un estafador”.

Los datos estadísticos de la Comisión Federal de Comercio confirman la crueldad y la cobardía de las y los ladrones de identidad. Aunque casi cualquiera puede ser víctima (porque algunos de los estafadores son muy hábiles y convincentes), el sector más castigado es el de los envejecientes.

“Los adultos mayores –de 70 a 79 años– reportan menos casos de fraude a la Comisión Federal de Comercio que otros grupos”, explica Rosario Méndez, “pero cuando denuncian que han sido víctimas de fraude, reportan que han perdido mucho, mucho dinero”.

Una razón de mucho peso para que quienes tengan parientes o amigos envejecientes traten de protegerlos, verificando a quién le dan dinero o sus datos personales, dónde hacen pagos, etc.

En columnas futuras les ampliaré la información sobre esta forma tan frecuente de delitos, pero no me quiero despedir sin darles antes la dirección de un sitio web de la Comisión Federal de Comercio donde no sólo pueden denunciar casos de robo de identidad sino también obtener información sobre los pasos que pueden dar, los recursos con los que pueden contar y muchos datos prácticos más. La dirección es http://www.robodeidentidad.gov.

Otra dirección en la web que puede serles útiles a quienes residen en el Estado de Nueva York es la de la Oficina de Servicios a las víctimas, http://www.ovs.ny.gov

Mientras tanto, si quieren más información sobre la Hispanic Federation y sus organizaciones, pueden visitar http://www.hispanicfederation.org.

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation