Álex Baena vuelve a cargar contra Fede Valverde y asegura que formalizó la denuncia ante la policía

Luego del incidente registrado este sábado en el que el jugador del Real Madrid, Fede Valverde agredió con un golpe en el rostro a Álex Baena del Villarreal tras finalizar el juego entre ambos clubes, la víctima de este hecho ha vuelto a cargar contra su agresor y aseguró que ha formalizado una denuncia ante las autoridades.

Según se pudo conocer el día de los hechos, la razón de la agresión de Valverde se debe a supuestas ofensas que realizó Baena contra su familia, sin embargo, este último se ha pronunciado a través de sus redes sociales, negando que haya insultado al hijo o esposa del uruguayo.

“El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar“, inició contando el jugador del Villarreal.

Asimismo, el futbolista español aseguró que no hay pruebas que justifiquen lo que dice el sudamericano. “Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan“.

“Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes. El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia”, precisó.

Por último, Baena dejó saber que no tiene pensado dejar pasar esta situación y aseguró que ha acudido a las autoridades pertinentes para solucionar el asunto. “Este domingo denuncié el caso ante la policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ahora, mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club”, sentenció.

