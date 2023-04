Anciana trabaja lavando platos en restaurante de Louisiana para saldar sus deudas; sus compañeros lograron recaudar para ella $16 mil

Hace unos días, el programa de TV “Inside Edition” dio a conocer la historia de una mujer de 79 años llamada Lou Ann Antrup, la cual, pese a su avanzada edad, continúa trabajando en un restaurante en Louisiana lavando platos.

Lou no ha podido gozar de su jubilación debido a que durante muchos años acumuló una serie de deudas que no ha podido liquidar y en la actualidad no cuenta ni gana el dinero suficiente para poder hacerlo.

Incluso, en la entrevista para el programa, la anciana indicó que en varias ocasiones ha pedido a su jefa que le dé un par de turnos extra para poder ganar un poco más.

Una de las principales deudas que tiene Lou es la del pago de su auto, con el que va a trabajar cada día. Sabiendo la situación, Alice Prince, quien es su jefa y dueña del restaurante, decidió abrir una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero a favor de esta mujer, logrando reunir $16,000 dólares.

“Disfrutamos tenerla aquí, aunque, al mismo tiempo, odiamos verla trabajar a su edad también”, comentó Alice.

Con el dinero, Antrup podrá cubrir varias de sus deudas, y si así lo desea, continuar trabajando en aquel restaurante familiar donde según parece es muy querida por sus compañeros.

