Arremeten contra la viuda de Julián Figueroa y aseguran que ella es la culpable de su muerte

Imelda Garza-Tuñón es la viuda de Julián Figueroa, a quien hallaron muerto en su domicilio el pasado domingo en horas de la noche. A su vez, Maribel Guardia quien es la madre del cantante se pronunció a tempranas horas de la mañana de este lunes para confirmar la muerte de su único hijo, así como dio a conocer que fue por un “infarto agudo al miocardio”.

Fruto del amor que algún día existió entre Imelda y Figueroa llegaron a tener un hijo de nombre José Julián, quien actualmente tiene 5 años. La historia de amor entre ellos inició hace algún tiempo, aunque fue en 2017 cuando tomaron la determinación de casarse, y es que la ceremonia civil y religiosa fueron privadas, mientras que Maribel y su esposo, Marco Chacón, se encargaron de ser los testigos.

Los internautas se tomaron el atrevimiento de dirigirse a la cuenta de Instagram de la viuda, debido a que varios de ellos coincidieron en que ella aparentemente tendría la culpa de lo sucedido, pues aseguraron que la pareja se habría estado separando y Julián tendría depresión, lo que supuestamente lo llevó a su deceso, según escribieron en la aplicación.

“Por qué dicen que fue culpa de ella?”, “Él tenía depresión y se estaba separando, entonces no creen que haya sido un infarto”, “Por la poca inteligencia que tiene”, “Pues dicen que tenía depresión severa mayor, eso es muy grave”, “Ya dejan de comentar, no creo que sea lo correcto, ojalá alguien bloquee los comentarios”, “Algo aquí no cuadra“, “Dios te dé fuerza para superar esto”, “Y tu ninguna foto con Julián, chale se ve que solo te interesaba su $ y su herencia por supuesto”, “Dónde estabas? Por qué estaba solo en su casa?”, “Pero tu hijo sabrá que lo abandonaste”, “Dejen de presionarla, dejen que viva su dolor, sean prudentes”, “Recuerda que nadie resucita en domingo, te cayó bien esa historia”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

