Hermana de Joan Sebastian rompe en llanto al llegar a despedirse de Julián Figueroa

Minutos antes que llegaran las cenizas de Julián Figueroa a casa de Maribel Guardia, en Jardines del Pedregal, llegó Rosa Figueroa, hermana de Joan Sebastian, y no pudo contener el llanto por el trágico suceso familiar.

“No hay palabras, no puedo con tanto dolor, estamos consternados no me imagino el dolor de Maribel, de todos los que lo queremos, pero lo único que sé es que mi Julián ya está con su papacito, ya está con Joan, ya están juntos y es lo único que me da consuelo sí, ya están juntos”, exclamó Rosa en las afueras de la residencia de la actriz costarricense.

Con ella se completó el cuadro familiar que acudiría a darle el último adiós al joven actor y cantante, quien murió anoche por un infarto al miocardio a los 28 años.

José Manuel Figueroa, su medio hermano, y Federico Figueroa, su tío, llegaron antes al lugar, en donde está Maribel Guardia, quien desde anoche y no ha querido salir.

Marco Chacón, su esposo, fue el encargado de darle la noticia al final de la función del montaje teatral Lagunilla Mi Barrio, y se encargó de hacer todos los arreglos del cuerpo que fue incinerado en la tarde de este lunes.

“Estamos pasando por los momentos más difíciles de la familia, y solo me queda recordar que cuando mi Joan (sabía que tenía cáncer de huesos) y nos decía ‘¿y qué voy a hacer con mi hijo, con mi pequeño?’ Estaba preocupado por él, estaba siempre pensando en él, y miren, con el Señor de por medio, con La Paz del cielo y del Señor, ya están juntos los dos”, dijo Rosa, entre lágrimas.

De acuerdo a personas allegadas a Maribel Guardia, harán una misa de despedida con las cenizas del actor y están conversando con la familia para determinar si lo llevan a Juliantla, en donde está enterrado su padre.

A Rosa Figueroa le ha tocado llorar la muerte de su hermano Joan, quien murió en el 2015, por cáncer de huesos; del hijo de este, Trigo, en el 2006, tras ser asesinado al final de un concierto de su padre en Texas (tenía 27 años); y de Juan Sebastián, en junio de 2010, también asesinado a balazos, pero en un club nocturno de Cuernavaca.

Recordó que las noticias la impactaron y fueron una tragedia para su familia y para su hermano.

