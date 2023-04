“Ni por $1 billón de dólares”, Vladimir Guerrero Jr. afirma que jamás jugaría con los New York Yankees

Vladimir Guerrero Jr. debutó en las Grandes Ligas en 2019 con Toronto Blue Jays, este año está disputando su quinta campaña en la gran carpa, solo ha vestido el uniforme de un equipo y el joven pelotero de 24 años espera seguir con la novena canadiense hasta su retiro.

Incluso Guerrero ha manifestado con que equipo en particular no jugaría jamás y son los New York Yankees, afirmando que “ni por $1 billón de dólares” se mudaría al Yankee Stadium, así lo comentó en una entrevista.

El hijo beisbolista afirmó que tanto él como su padre, el legendario Vladimir Guerrero, tienen una cierta rivalidad con los Yankees, por eso jamás jugaría en el equipo del Bronx.

Los Yankees y los Blue Jays comparten la División Este de la Liga Americana por lo que se enfrentan bastante seguido, Vladdy es uno de los verdugos del equipo neoyorquino y afirma que le gusta “matarlos” cada vez que se enfrenta a ellos, refiriéndose a batearles cada vez que juega contra los Bombarderos.

De hecho en las estadísticas de Guerrero Jr. vs. Yankees, el oriundo de Canadá pero de padres dominicanos promedia un destacado average de .289, con 13 cuadrangulares, 41 impulsadas y 72 hits en 65 enfrentamientos entre ambos.

El contrato

Actualmente el primera base tiene contrato con el equipo canadiense hasta el 2026, luego de evitar este año el arbitraje salarial y llegar a un acuerdo por $14,5 millones por temporada.

Si para final de la campaña 2026 Guerrero Jr. y Toronto no han llegado a una nueva extensión de contrato, el pelotero será agente libre y podría firmar con cualquier equipo, aunque de entrada ya se conoce que no serán los Yankees.

Sigue leyendo:

• Dominicano Oneil Cruz se perderá cuatro meses de acción en Grandes Ligas al sufrir una escalofriante lesión [Video]

• Max Scherzer regresó a su acostumbrado dominio para liderar victoria de New York Mets sobre San Diego Padres [Video]

• Arrestan a hijo de la leyenda de New York Yankees, Roger Clemens, por provocar accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol