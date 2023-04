Oliver Kahn a los jugadores del Bayern Munich tras la derrota ante el Manchester City: “Estamos muy decepcionado” (Video)

Este martes por la ida de los cuartos de final de la Champions League el Manchester City goleó 3-0 al Bayern Munich, lo que complica la permanencia del equipo alemán en la competición europea a falta del encuentro de vuelta.

Luego de la derrota hubo muchas caras largas y decepciones, en especial la del director general del Bayern Oliver Kahn, quien después del encuentro en Manchester dio un discurso a los jugadores del plantel.

“Estamos muy decepcionados” arrancó la charla el exarquero que continuó analizando el encuentro sin dejar a un lado la gran virtud del rival que tenían en frente, “El Manchester City es un equipo de talla mundial, es top de Europa ahora mismo. El fútbol sa basa en los resultados y hoy no obtuvimos ese resultado que esperábamos”, comentó.

El equipo bávaro tuvo muchos errores defensivos, lo que terminó pasándole factura pues ante un rival como el City los fallos no se perdonan y Kahn lo sabe. “Tuvimos nuestras ocasiones empezamos muy bien, pero a este nivel es así; frente a un equipo como este no puedes permitirte errores. No puedes llegar un segundo tarde, no puedes fallar porque te castigan sin piedad”.

Al Bayern aún le queda por jugar el partido de vuelta en el Allianz Arena, sin embargo el director general del club ve muy complicada la eliminatoria con este resultado en la ida.

“No se ve para nada bien la eliminatoria, pero ya viví cosas increíbles en el fútbol. Tenemos el deber de hacer todo lo posible en este partido de vuelta, intentarlo todo y mostrarle a nuestra afición que no nos damos por vencidos ahora. Intentaremos meterlo todo en el partido de vuelta”, explicó Kahn.

Actualmente el Bayern es líder de la Bundesliga a 2 puntos de ventaja faltando 7 jornadas, por lo que están cerca de conseguir su título número 32 en el campeonato alemán y el décimo primero de forma consecutiva, por lo que Kahn quiso destacar ese escenario para mantener la motivación en los jugadores del equipo.

“Tenemos una gran oportunidad de convertirnos en campeones alemanes. Todo está muy, muy cerca. Eso significa que no podemos darnos el lujo de perdernos en nuestros pensamientos aquí. Tenemos que hacer más inmediatamente el sábado”, cerró el exjugador alemán.

