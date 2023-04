Agenda de eventos: mucho que hacer este fin de semana

Películas Para Minis en el MCNY

Este jueves 13 de abril, de 11:00 am a 4:00 pm, el Museo de la Ciudad de Nueva York y el Festival Internacional de Cine de la Herencia Puertorriqueña (IPRHFF) co-presentan el festival “Movies for Minis/Películas Para Minis”. Destinado a familias con niños de 5 a 12 años, este encuentro de cine bilingüe presentará cortometrajes en inglés y español creados por artistas que celebran sus raíces y cultura latinoamericana. El bloque A está dirigido a niños de 5 a 8 años y presenta títulos como Desde El Cosmos dirigida por Rebeca Arce Renta y Kit and Kat de Camile M. Negron Acosta; mientras que el bloque B está dirigido a niños de 9 años en adelante y presenta las cintas Dak’toka Taino dirigida por Alba Enid García; The Tune in Terrors de Paola M. Martínez Vega y The Rainbow Prince de Laura Napier, entre muchas otras. En el MCNY (1220 Fifth Ave at 103rd St) Registrarse en la página: https://www.mcny.org/event/movies-minis-peliculas-para-minis

Jazz con ritmos colombianos en el JALC

Jazz at Lincoln Center (JALC) presenta el estreno de “Tres Aguas & Colors of Colombia”, un concierto con nuevas obras musicales creadas por compositores de jazz mundial. El show reunirá al pianista cubano Elio Villafranca (Tres Aguas) y al arpista colombiano Edmar Castañeda (Colores de Colombia), quienes estarán acompañados por la Orquesta Jazz at Lincoln Center con Wynton Marsalis, y como invitado especial tendrán a Paquito d’Rivera, el distinguido compositor e intérprete autorizado de una amplia gama de ritmos panamericanos en clarinete y saxofón alto. El espectáculo se llevará a cabo este 14 y 15 de abril, a las 8:00 pm. Para llegar a Jazz at Lincoln Center ‘s Frederick P. Rose Hall, diríjase a Shops at Columbus Circle, entre 58th St. y 60th St., o en Columbus Circle. Tome los ascensores de jazz cerca de la entrada de 60th St. hasta el quinto piso. Entradas: https://2023.jazz.org/tres-aguas-music-of-colombia

El arpista colombiano Edmar Castañeda./Cortesía

Teatro Círculo revive a Rafael Trujillo

Teatro Círculo trae nuevamente a escena “La caída de Rafael Trujillo”, una obra que se centra en los últimos años del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó a República Dominicana por más de tres décadas. Escrita por la conocida dramaturga puertorriqueña Carmen Rivera y bajo la dirección de Cándido Tirado, se estará presentando desde este viernes 14 de abril hasta el 30, como parte del Festival de Teatro Latino, en el que participan las nueve principales compañías latinas de la ciudad. En español con traducción al inglés. En el Chain Theatre (312 West 36th St., entre las avenidas Octava y Novena), 3er piso. Información y entradas: 212-505-1808 o en la página tickets_info@teatrocirculo.org

Cortesía

Ricardo Montaner en el Radio City

A Ricardo Montaner le avalan 65 millones de discos vendidos en todo el mundo, reconocimientos tan importantes como el Latin Grammy a la Excelencia en 2016, millones de seguidores en redes sociales y éxitos atemporales como ‘Tan enamorados’, “Me va a extrañar” o “Aunque ahora estés con él”, por lo que cada gira que realiza es un éxito asegurado. Esta vez el cantante venezolano recorre el país con su tour “Ya te echo de menos”, que este sábado 15 de abril estará de paso por el Radio City Music Hall (1260 6th Ave, NY), donde pondrá a cantar a toda su fanaticada. A las 8:00 pm. Entradas: https://www.ticketmaster.com.

Cortesía

El State Ballet of Georgia en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts, en asociación con OZ Productions, International Concerts y Love Productions, presentan la compañía de ballet de clase mundial State Ballet Of Georgia, este domingo 16 de abril. Dirigido por Nina Ananiashvili, originaria de Georgia y ex primera bailarina del Bolshoi, el Ballet Estatal de Georgia presentará su programa triple “Mostly B”: Serenata, Coreografía: George Balanchine, Música: P. I. Tchaikovsky; Concierto Barroco, Coreografía: George Balanchine, Música: J. S. Bach; Sagalobeli, Coreografía: Yuri Possokhov, Música: Música folclórica georgiana. A las 6:00 pm, en el 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx. Entradas en https://www.lehmancenter.org/events/state-ballet-of-georgia

Cortesía

Reyna estrena su menú de brunch

REYNA, un bar de cócteles y aperitivos mediterráneos concebido por el veterano de la industria de la restauración Nicki Laborie, acaba de estrenar su menú de brunch. El lugar que abrió sus puertas a finales del año pasado en Union Square (11 East 13th Street), luego del éxito logrado en Toronto con Bar REYNA y REYNA on King, presenta variadas opciones para sus comensales de los sábados y domingos, de 11:30 am a 3:30 pm, como el grilled cheese de short rib, las tostadas francesas estilo baklava y los huevos shakshuka, entre otros más tradicionales. Para más información o reservar, visite: https://www.reynanewyork.com.

Cortesía

INTER_, una experiencia sensorial

Una de las últimas experiencias inmersivas de la ciudad es INTER_, una combinación de arte generativo y exhibiciones interactivas, ubicada en el corazón de Soho. Con diferentes formatos y experiencias sensoriales en sus diferentes salones, los visitantes se sumergen en encuentros que fomentan el autodescubrimiento y el desarrollo de los sentidos, combinando la tecnología y el arte en coloridos y brillantes espacios. Está ubicado en el 415 Broadway NY NY 10013. Para boletos, visite: https://www.interiam.co.

Cortesía

En Broadway: A reirse con “Shucked”

Las carcajadas acompañan en todo momento al nuevo musical “Shucked”, que con una historia sencilla pero muy simpática logra conquistar al público. Con el maíz como protagonista, la producción busca llevar un mensaje de unidad y positivismo a través de los pobladores de un pequeño pueblo que de repente ven su forma de vida en peligro y tienen que confiar en las buenas intenciones de un extraño. A través de constantes chistes con dos narradores que se roban el aplauso a menudo (los actores Grey Henson y Ashley D, Kelley), momentos románticos y canciones en las voces del talento típico de los shows de Broadway (Caroline Innerbichler, Andrew Durand, Alex Newell y John Behlmann en los roles principales), Shucked es diversión asegurada. Libreto del ganador del Premio Tony Robert Horn, música y letras de Brandy Clark y Shane McAnally, y la dirección del tres veces ganador del Premio Tony Jack O’Brien. En el Nederlander Theatre (208 W 41st St). Entradas en: https://shuckedmusical.com.