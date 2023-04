La Casa de los Famosos 3: quiénes son los nominados de la semana 13

Hoy se vivió la última gala de nominación en La Casa de los Famosos 3. La gala número 13 nos arrojó los siguientes nominados: Raúl García, La Materialista, Paty Navidad y José Rodríguez. Todo el cuarto Agua entrará al SUM.

Pepe Gámez esperará el regreso de los habitantes en compañía de Madison Anderson. La Resistencia está en la final 2023. Esto quiere decir que ahora tenemos a dos finalistas. La boricua recibió la buena noticia entre lágrimas y con cara de asombro, porque Héctor Sandarti dejó el resultado final dividido entre Paty y Anderson. Al final, Madison, una vez terminado el programa, cayó de rodillas al pie de su cama, dándole la gloria a Dios.

Previo a la nominación muchos cuestionaban su decisión y lo que quedó claro es que no todos querían nominar a Madison Anderson. La pregunta, según Sandarti, era si las dudas en torno a Madison eran por justicia o temor.

Los ex habitantes, en la gala, dijeron que hay más miedo que otra cosa, ya que todos saben que la boricua es la única que ha entrado tantas veces a ese SUM y que por lo tanto ha regresado dejando eliminados a muchos grandes como: Liliana Rodríguez, Arturo Carmona, Aleida Núñez, Aylín Mujica e incluso Diego Soldano.

El proceso de nominación contó con ayuda de la suerte gracias a que José se ganó el último sobre. Pero esta vez no hubo ruleta sino cartas. Con este juego, José sacó a Madison de la tabla, pero sin querer dejó que todo el cuarto Agua entrara al SUM. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

La Casa de los Famosos, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, unadivisión de Banijay, está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

