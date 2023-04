Miguel Herrera revela el motivo para la falta de técnicos mexicanos en Europa: “No nos buscan”

El director técnico de los Xolos de Tijuana en la Liga MX y antiguo entrenador de la Selección Mexicana, Miguel ‘Piojo’ Herrera, es considerado como uno de los mejores estrategas del balompié mexicano de los últimos años hasta llegar al punto de estar en la órbita de diversos equipos de Europa, aunque sin mucha suerte al final para ser contratado.

En una reciente entrevista para Mediotiempo, el técnico mexicano reveló el verdadero motivo por el que los entrenadores del país azteca no suelen ser elegidos para comandar a los equipos en el viejo continente.

En sus declaraciones resaltó la falta de interés de las organización para ver los partidos de la Liga MX en Europa, un hecho que no le brinda la oportunidad a los técnicos a demostrar sus cualidades y por ese motivo no son tan buscados como los brasileños o argentinos, quienes suelen tener mayores proyecciones en las ligas élite del mundo.

“Me encuentro listo y preparado para lo que salga, pero no ha salido; también la gente dice que porqué no salen los técnicos mexicanos, pues no nos vienen a buscar y esa es la realidad. Es una Liga que no se ve mucho en Europa y es complicado. Los mismos promotores de México y en el extranjero hablan de ti, te recomiendan, pero no salimos, porque no nos vienen a buscar. Más de uno quisiera salir, demostrar que estamos listos para competir a nivel mundial”, expresó.

“Yo no tengo representante, ni lo he tenido, ni lo tendré; mi mejor representante es el trabajo. La gente lo ve, saben lo que se hizo en el Mundial con la Selección Mexicana, saben lo que soy en México; entonces, si te van a buscar te vienen a buscar sin ningún problema”, agregó.

Para finalizar, el Piojo Herrera habló sobre la participación que tuvo Ignacio Ambriz durante el 2021 en el Huesca de España, un equipo que pertenece a la Segunda División del país y en la que tuvo una actuación decente.

“Nacho vivió mucho tiempo en Europa y ahora no le fue bien. Es un gran técnico, pero pasa eso. Él sabe que ya no lo recuerdan y que la Liga mexicana no es tan vista en Europa; tenemos que trabajar, tenemos que redoblar y demostrar que estamos listos para demostrar”, concluyó Herrera.

