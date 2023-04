Salma Hayek aparece entre las 100 personas más influyentes de la revista TIME

Salma Hayek fue nombrada entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista TIME junto a la activista María Herrera Magdaleno, son las únicas mexicanas que figuran en el ranking.

“Me siento muy honrada de estar en tan notable compañía en la lista de TIME de las 100 personas más influyentes del mundo. Gracias @penelopecruzoficial, por tus hermosas palabras en el artículo. Me hiciste retroceder el comienzo de nuestra amistad y mi carrera y me sentí llena de gratitud hacia mis fans, amigos y familiares que me han apoyado durante las tres décadas de mi trabajo”, escribió en su cuenta de Instagram.

La actriz de 55 años se ha convertido en una de las estrellas más cotizadas de Hollywood y del mundo de la moda, en marzo fue presentadora de los premios Oscar y se pudo notar como lleva buena amistad con todas las celebridades de la industria cinematográfica.

La estrella de ‘Frida’ también se encuentra en la lista de las personas más ricas junto a su esposo, François-Henri Pinault.

Salma Hayek, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, ha comentado que se siente honrada de poder poner a México en alto en el extranjero, pues asegura que está orgullosa de sus orígenes.