Al público no le gusta ‘Hoy Día’ sin Adamari López y dicen: “Ojalá Univision la contrate”

Muchos mensajes le han llegado a ‘Hoy Día’ tras la salida de Adamari López del programa y de Telemundo. Los fieles televidentes del show matutino han expresado su inconformidad con la partida de la conductora que por más de 10 años estuvo al aire a través de esas pantallas.

Los internautas señalan que sin López el programa es muy aburrido, pues a muchos de ellos no les agrada la manera en la que Penélope Menchaca, Chiky BomBom y Andrea Meza conducen el show de la mañana. Incluso, han llegado hasta a desear que Univision ahora contrate a Adamari López.

“Sin Adamaris ese programa no sirve.. La audiencia boricua no está de acuerdo en añadir 1 hora más. Nada será igual!! Me despido y ojalá Univisión la contrate”, fue el tajante mensaje de una de las televidentes del programa.

En otros mensajes el público afirma que fue una mala decisión haber sacado a Adamari López del programa, pero que eso fue haber puesto a conductoras ‘que no tienen carisma’. Esto lo comentaron en una publicación donde Penélope Menchaca, Andrea Meza y Chiky BomBom conversan sobre la diferencia de edad entre las parejas.

“Ya cambié de canal, no me gustan esas conductoras. Súper aburrido el programa”, Ya no me gusta este show… No es lo mismo”, “Preferimos a @adamarilopez, que regrese, aburridísimo” y “Que programa de Telemundo de ‘Hoy Día’ está bien aburrido, mejor veo a ‘Despierta América’” son parte de los demás mensajes recibidos.

Todo el apoyo

Los fieles seguidores de Adamari López le han manifestado todo su amor, cariño y apoyo tras su inesperada salida de Telemundo. Ellos desean que la conductora sea mucho más exitosa ahora que está fuera de esa cadena y que se le habrán muchos más caminos para seguirlos acompañando desde la pantalla.

“Creo que serás más exitosa ahora que estás fuera de Telemundo. Mil bendiciones para ti y tu hijita bella”, “Ada, usa esta página para crear contenido te irá súper bien”, “Eres una gran conductora. Una de las mejores. Yo siempre pienso que las cosas pasan por algo que Dios tiene preparado para ti y más grande. Para que brilles con más intensidad” y “Unas verdaderas reinas lo único que necesita es sonreír y sobre todo ser feliz Dios las bendiga les guarde siempre”, le dijeron con amor.

