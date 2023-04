Anuncian calendario de la Copa Oro 2023: EE.UU. vs. Jamaica y México vs. Honduras, los platos fuertes de la primera jornada

La Concacaf anunció este viernes el calendario oficial de la Copa Oro que se llevará a cabo del 16 de junio al 16 de julio en Estados Unidos y Canadá. Precisamente los platos fuertes de la primera jornada tienen como protagonista al anfitrión EE.UU. contra Jamaica y México vs. Honduras.

El sorteo del evento se celebró en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles, lugar donde se disputará la final de la Copa Oro y casa habitual de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL, además fue el recinto donde se jugó el Super Bowl de 2022.

La selección de Estados Unidos, actual campeona de este torneo y una de las cuatro cabezas serie para esta edición, quedó emparejada en el Grupo A con Jamaica, Nicaragua y otro combinado que saldrá de las rondas preliminares.

México, actual subcampeón de la copa y otra de las cabezas de serie, se ubicó en el Grupo B, junto a Haití, Honduras y el invitado Qatar.

La tercera cabeza de serie, Costa Rica, se encuentra en el Grupo C donde tendrá como primeros rivales a Panamá, El Salvador y una selección de las rondas preliminares.

Mientras que la otra selección anfitriona, Canadá, quedó emparejada en el Grupo D con Guatemala, Cuba y un combinado de las rondas preliminares.

Fechas de la Copa Oro

Las rondas preliminares iniciarán el 16 de junio con 12 selecciones nacionales luchando para quedarse con los tres cupos que dan paso a la fase de grupos, que tiene programada iniciar el 24 de junio.

Los cuartos de final se llevarán a cabo entre el 8 y 9 de julio con los primeros dos clasificados de cada grupo. Por su parte, las semifinales están pautadas para el 12 de julio, mientras que la gran final se jugará el 18 del mismo mes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Rondas preliminares

La Concacaf también dio a conocer los emparejamientos para las rondas preliminares los cuales quedaron de la siguiente manera: Trinidad y Tobago vs. Guadalupe, Martinica vs. Santa Lucía, Curazao vs. San Cristóbal y Nieves, Guayana Francesa vs. San Martín, Surinam vs. Puerto Rico y Guyana vs. Granada.

Los seis vencedores de esos partidos se medirán en una segunda ronda preliminar de la que saldrán los últimos tres combinados nacionales para la fase de grupos.

Además del SoFi Stadium, la Copa Oro se llevará a cabo en otros 14 recintos como lo son: el AT&T Stadium de Arlington, el Bank of America Stadium de Charlotte, el Soldier Field de Chicago, el TQL Stadium de Cincinnati, el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, el State Farm Stadium de Glendale, el Red Bull Arena de Harrison, el NRG Stadium y el Shell Energy Stadium (ambos en Houston).

La lista la completan el Allegiant Stadium de Las Vegas, el Snapdragon Stadium de San Diego, el Levi’s Stadium de Santa Clara, el CITYPARK de San Luis y el BMO Field de Toronto (el único de la lista en terreno canadiense).

