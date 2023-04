El medioambiente tiene un nuevo enemigo: la desinformación

Contrarrestar la desinformación sobre el cambio climático es tan importante como implementar acciones para evitar las actividades humanas que propician el incremento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero.

La desinformación climática, incluyendo la que se divulga por redes sociales, genera dudas sobre la existencia del cambio climático y la necesidad de medidas inmediatas al tergiversar los datos científicos y esto a su vez erosiona la confianza en los expertos, las instituciones y las soluciones, advirtió The Free Press Journal.

El medio citó un informe del Grupo de Trabajo III (GT III) del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) en el que se señala que “la transferencia precisa de la ciencia del clima se ha visto socavada significativamente por los movimientos en contra del cambio climático, tanto en entornos heredados como nuevos/redes sociales a través de información errónea, incluso sobre las causas y las consecuencias del cambio climático”.

En el informe se reconoció, además, el papel de la desinformación en el fomento de la polarización y señaló que “junto con la proliferación de sospechas de “noticias falsas” y “posverdad”, algunos contenidos tradicionales y de las redes sociales han alimentado la polarización y las divisiones partidistas sobre el cambio climático en muchos países.

Alejandro Alvarado, director del programa de maestría en español de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), dijo que hay mucha polémica sobre si el cambio climático está ocurriendo y si el dióxido de carbono, relacionado con el efecto invernadero, tiene alguna influencia.

Precisó que quienes niegan que el dióxido de carbono tenga algún efecto, no niegan que hay cambio climático, pero afirman que ocurre de manera natural y tiene muy poca influencia el dióxido de carbono, la explotación de fósiles, de minerales y la producción de combustible.

“Hay toda una industria que respalda estas versiones porque les afecta sus intereses económicos. Por otro lado, la ciencia lleva años estudiando de manera sistemática y metódica los efectos del dióxido de carbono y cómo ha sido un acelerador del cambio climático”, dijo Alvarado a Huella Zero.

Mencionó que la corriente conservadora del Partido Libertario “está promoviendo la desinformación de que el dióxido de carbono no tiene ningún efecto en el cambio climático y es apoyado globalmente y por intereses económicos que tienen inversiones en la explotación de combustibles fósiles”.

Alvarado dijo que la desinformación tiene mucha influencia porque las personas actúan en base a los mensajes que reciben y “si nos están diciendo que el dióxido de carbono no tiene efecto, obviamente vamos a apoyar a políticos que nos van a representar en el Congreso y que van a emitir una legislación que sea muy moderada con relación a las principales empresas contaminantes”.

“Y lo mismo por el otro lado, cuando tienes una información basada en la ciencia, vas a votar por los que apoyen políticas saludables para el medioambiente, que es lo que al final todos queremos. El descongelamiento está ocurriendo”, dijo el académico.

Tamoa Calzadilla, Managing Editor de Factchequeado, medio digital de verificación que combate la desinformación en español en Estados Unidos, dijo a Huella Zero que ellos observan una narrativa negacionista que ha hecho mucho daño en cuanto a impulsar medidas para concienciar sobre el cambio climático y el calentamiento global.

Explicó que hay un grupo que es “cada vez más poderoso” en redes sociales que suele ser la misma gente que repite los “discursos” antivacunas. También hay narrativas que Calzadilla afirmó son impulsadas por algunos republicanos como, por ejemplo, que el “planeta no se está calentando porque hay nevadas”.

“Esas son las narrativas que vemos sobre el cambio climático y el calentamiento global. Lo otro que observamos en la polarización política en Estados Unidos sobre el cambio climático es que los que están más conscientes y promoviendo leyes o acciones son demócratas y los que la niegan son republicanos”, dijo.

¿Cómo contrarrestar la desinformación? Calzadilla recomendó que además de utilizar los datos oficiales, siempre hay que tener fuentes alternativas como ONG o grupos ambientalistas. También explicar el cambio climático y el calentamiento global con un lenguaje muy sencillo para que las personas puedan entender la situación real.

Alvarado recomendó que deben multiplicarse los medios de comunicación que cubren el medioambiente y el cambio climático con el apoyo de la sociedad y de las grandes fundaciones. También se deben respaldar a los medios que verifican datos e información y enseñar qué es el cambio climático y cómo aprender a identificar lo que es información verídica y la falsa desde la escuela primaria hasta el nivel universitario.

Cinco afirmaciones climáticas dudosas

Investigadores identificaron una amplia gama de afirmaciones climáticas dudosas, las analizaron mediante una computadora y determinaron cinco categorías principales: no está sucediendo, no somos nosotros, no está mal, las soluciones no funcionarán y los científicos/científicos del clima no son confiables, de acuerdo con el informe, “Clasificación asistida por computadora de afirmaciones contrarias sobre el cambio climático”, publicado por Nature Scientific Reports.

El estudio se centró en el contenido publicado en 33 blogs y en 20 grupos de expertos conservadores entre 1998 y 2020.

“Nuestro estudio encuentra que las afirmaciones utilizadas por los grupos y los blogs se han centrado en atacar la integridad de la ciencia climática y los científicos y, cada vez más, han cuestionado la política climática y la energía renovable”, se indicó.

Se concluyó que los desafíos a la política climática en los blogs aumentaron durante el período de muestra, y esos ataques ahora representan la segunda clase de reclamos más prominentes después de que “la ciencia no es confiable”.

