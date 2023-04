Dicen que a Kendall Jenner “le falta sazón” tras verla bailar durante el show de Bad Bunny en Coachella

El cantante Bad Bunny el pasado viernes se presentó en el festival de Coachella 2023, al tiempo que puso a bailar a más de uno con sus más recientes temas musicales estrenados en su álbum ‘Un verano sin ti’ estrenado el 6 de mayo del año pasado.

Desde horas de la madrugada de este sábado se viralizó un vídeo en las diversas plataformas donde se puede apreciar a la modelo profesional Kendall Jenner, y es que estuvo disfrutando de la presentación del intérprete del género urbano, lo que enciende más los rumores de una presunta relación sentimental entre ellos.

A través de la plataforma de la red social Instagram los usuarios se tomaron el tiempo para hablar sobre lo que estaban viendo y es que muchos llegaron a coincidir en la frase “pero le falta sazón” porque más allá del significado, esa es una frase que usa Bad Bunny en una de sus canciones.

Kendall se ve bastante alegre en las imágenes, al tiempo que las burlas y comentarios negativos en los que se ríen tras ella bailar la canción ‘Desde la playa’, no se hicieron esperar.

“Más tiesa”, “Pero le falta sazón”, “Pero le falta sazón, batería y reggaeton”, “Estas mujeres disque que insípidas, tiesa y demás, y pero tiene muchas cosas que no tienen las que comentan, es linda, mucho dinero, es una top model”, “Amiga no sabes bailar con saber, date cuenta”, “Qué bailón se tirí la Jenner”, “Se mueve más un alka seltzer en una sopa espesa“, “Ellos están negociando, es una relación para aumentar sus cuentas bancarias y sus egos, así funcionan ellos”, “Pero si eso es gozar”, “Este romance es tan real como una promesa real, no les creo nada”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Bad Bunny sube fotos frente al espejo y dicen que Kendall Jenner lo tiene hasta posando

· Piden $15 millones de dólares por la villa mexicana donde se hospedaron Kylie Jenner y Kendall Jenner

· Bad Bunny y Kendall Jenner tuvieron una romántica cita a caballo