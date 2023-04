Alpinista española emerge tras haber pasado 500 días en una cueva bajo tierra

Una deportista extrema española de 50 años reclama un nuevo récord mundial después de haber pasado 500 días viviendo en una cueva sin contacto con el mundo exterior.

Beatriz Flamini salió de la cueva a 230 pies bajo tierra en las afueras de Granada, en el sur de España y dijo que la experiencia fue “excelente”, y agregó que el tiempo había pasado volando.

Fue recibida por miembros de su equipo de apoyo que usaban máscaras para no transmitirle infecciones.

“Cuando entraron a buscarme, estaba dormida. Pensé que algo había pasado”, dijo Flamini a medios internacionales al salir de su cueva.

Cuando se le preguntó si alguna vez pensó en presionar su “botón de pánico” o salir de la cueva, respondió: “Nunca. De hecho, no quería salir”.

El equipo de apoyo de Flamini dijo que rompió un récord mundial por el tiempo más largo que pasó en una cueva en un experimento supervisado de cerca por científicos que buscan aprender más sobre las capacidades de la mente humana.

Tenía 48 años cuando entró en la cueva y celebró dos cumpleaños sola bajo tierra.

Comenzó su desafío el sábado 20 de noviembre de 2021, antes del estallido de la guerra de Ucrania, el fin del largo requisito de máscara Covid de España y la muerte de la reina Isabel II.

Flamini pasó su tiempo bajo tierra haciendo ejercicio, pintando, dibujando y tejiendo gorros de lana. Tomó dos cámaras GoPro para documentar su tiempo, leyó 60 libros y tomó 1,000 litros de agua, según su equipo de apoyo.

Dijo que se había centrado en mantener la “coherencia”, comer bien y disfrutar del silencio. Esperaba alimentos como aguacates, huevos frescos y camisetas limpias que le envió su equipo de apoyo.

Ella insistió en que le habían dicho a su equipo que no la contactara bajo ninguna circunstancia, incluso si se trataba de una muerte en la familia. “Si no hay comunicación, no hay comunicación, independientemente de las circunstancias. Las personas que me conocen lo sabían y lo respetaban”, dijo.

Flamini fue monitoreada por un grupo de psicólogos, investigadores, espeleólogos (especialistas en el estudio de cuevas) y entrenadores que monitorearon su bienestar físico y mental.

Su experiencia está siendo estudiada por científicos españoles para determinar el impacto del aislamiento social y la desorientación temporal extrema en la percepción del tiempo de las personas, los posibles cambios neuropsicológicos y cognitivos que sufren los humanos bajo tierra y el impacto en los ritmos circadianos y el sueño.

