Arrasó el tren: Gerrit Cole lanzó completo y ponchó a 10 para liderar blanqueo de Yankees a Twins [Video]

El as de New York Yankees, Gerrit Cole, se lució este domingo y fue el protagonista en la victoria de su equipo 2-0 ante Minnesota Twins, al trabajar por todo el encuentro para maniatar la ofensiva rival a la que solo dejó en dos hits permitidos.

Al igual que en sus tres presentaciones previas, Cole se quedó con la victoria (4-0) destacando los 10 ponches que recetó y un solo jugador embasado con base por bolas, dejando su efectividad en 0.95 siendo esta una de las más bajas en las Grandes Ligas.

Nueve entradas, 10 ponches recetados = CONTROL ABSOLUTO de Gerrit Cole. 🥵 pic.twitter.com/gdfifYV8Wt — LasMayores (@LasMayores) April 16, 2023

Y aunque el line up de Yankees no brindó las carreras suficientes de apoyo, bastó el protagonismo de DJ Lemahieu para dar el aporte que los Mulos y el abridor derecho necesitaron.

El 3B de New York fue el responsable de impulsar las dos carreras de los suyos gracias, en principio, a un hit remolcador de Aaron Judge en el tercer episodio ante los lanzamientos del venezolano Pablo López.

Para el sexto inning, Lemahieu respondió nuevamente al abrir el episodio conectando un enorme cuadrangular solitario de 340 pies que dio la ventaja definitiva 2-0 a Yankees. LeMahieu bounces one into the porch in right! Yanks lead 2-0! pic.twitter.com/6EUQX7BZq9— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 16, 2023

Con la victoria los del Bronx dejan su registro en 10 triunfos y seis reveses y se mantienen en el segundo lugar de la División Este de la Liga Americana escoltando al líder Tampa Bay Rays.

