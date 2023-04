Arrestan a cuatro hombres con 275 libras de marihuana en una isla de Venezuela

Cuatro hombres que transportaban 275 libras de marihuana fueron detenidos en la isla venezolana Margarita, en el estado insular de Nueva Esparta, por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Durante el operativo, con el que se “dio (un) duro golpe al narcotráfico”, los funcionarios incautaron tres vehículos, cuatro armas de fuego, munición y celulares, además de la droga, que estaba distribuida en 251 “panelas”, detalló el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos a través de su cuenta de Twitter.

Hoy el CICPC en Nueva Esparta dió duro golpe al narcotráfico, 4 individuos detenidos,

03 Vehículos, 251 Panelas de droga Marihuana 125kg, Celulares, 04 Armas de fuego y munición, manteniendo la lucha contra los delitos en todas sus expresiones Gran Misión Cuadrantes de Paz pic.twitter.com/VMBvuVwJ3H — @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) April 16, 2023

Por su parte, el director del Cicpc, Douglas Rico, señaló, en la red social Instagram, que los cuatro detenidos formaban parte de una “organización dedicada al crimen nacional e internacional”, que estaba “siendo investigada desde hace varios meses”.

En este sentido, aseguró que continúan las investigaciones para “llegar hasta el último integrante que conforma esta red criminal”. View this post on Instagram A post shared by Douglas Rico (@douglasricovzla)

Desde principios de 2023 hasta el 14 de marzo (último balance hasta la fecha), las autoridades venezolanas incautaron 21,595 kilos de drogas, lo que representó “un incremento del 114.83 %” en comparación con el mismo período de 2022, dijo entonces el ministro de Interior.

Señaló que las más de 21 toneladas de drogas fueron decomisadas en un total de 2,244 procedimientos, que dejaron 2,956 detenidos.

Sigue leyendo:

· Colombia busca erradicación voluntaria de cultivos ilícitos

· Migrantes al sur de México piden protección a Comisión de DDHH para salir en “viacrucis” hacia Ciudad de México

· Guatemala y Honduras reciben a los fallecidos en el incendio de Ciudad Juárez