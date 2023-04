El martes 18 de abril vence la temporada de taxes: NYC tiene opciones para su declaración de “última hora” o prórrogas

Esta temporada de impuestos que termina el próximo martes 18 de abril de 2023, tuvo sus particularidades para los residentes de la Gran Manzana, ya que por primera vez, en 25 años, se expandió y mejoró el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).

Además, el Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador (DCWP) amplió el programa NYC Free Tax, en donde muchos más neoyorquinos pudieron obtener ayuda tributaria gratuita y presentar sus impuestos rápida y fácilmente.

Simplemente, esto significa que con el aumento EITC, los neoyorquinos elegibles pueden esperar recuperar más dinero en su declaración y en sus bolsillos.

“A medida que nos acercamos a los últimos días de la temporada de impuestos de 2023, queremos recordarle a todos los neoyorquinos que presenten sus impuestos lo antes posible y que aprovechen los servicios de preparación de impuestos gratuitos de la Ciudad de Nueva York, si reúnen los requisitos”, recordó Vilda Vera Mayuga, comisionada de DCWP.

Puede presentar una extensión

Si por alguna razón, a la fecha, no ha podido pagar sus taxes o si todavía no está claro si debe pagarlos, usted tiene todavía un par de días y diferentes recursos para no dejar de cumplir con uno de los compromisos más importantes que tienen los residente de este país, independientemente de su estatus legal.

El próximo martes 18 de abril también es la fecha límite en la cual puede solicitar una prórroga.

Portavoces de DCWP ratificaron que quienes por alguna razón no pueden cumplir con esta fecha límite, pueden solicitar una extensión de presentación.

“Los preparadores de NYC Free Tax Prep brindan asistencia durante todo el año, para responder cualquier pregunta”, reiteraron.

IRS: una temporada sólida

Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) recuerda que para quienes presenten sus declaraciones a “última hora” existe ayuda disponible en línea o telefónica para solicitar una prórroga o hacer un pago, las 24 horas del día en IRS.gov.

El IRS destaca que este 2023 ha tenido una “sólida temporada de impuestos” a medida que la agencia continúa procesando declaraciones y entregando reembolsos, con uno de cada 10 reembolsos emitidos en menos de 21 días.

“Hasta el 31 de marzo, el IRS envió casi 63 millones de reembolsos por valor de más de $183 mil millones. El reembolso promedio de este año, hasta ahora, ha sido de $2,910”, precisó en un comunicado la agencia federal.

“Es un orgullo pagar impuestos”

Se estima que quienes aplican para pagar sus taxes en Nueva York, en su abrumadora mayoría, ya lo hicieron.

Por ejemplo, el supervisor de mantenimiento de varios edificios en Washington Heights, el dominicano Francisco Ramírez, ya este viernes tenía más de un mes que había acudido a un centro de NYC Free Tax con su esposa para procesar su pago.

“Desde 1985 llegué a este país. Y siempre pago mis impuestos puntualmente. Lo más importante es que lo hago con mucha satisfacción. Porque en este país, y en esta ciudad tu pagas y lo ves compensado en servicios y oportunidades”, opinó Francisco.

En cambio, la jubilada Martina González, de 69 años, todavía tenía dudas si por sus “bajitos” ingresos y su edad debía declarar. Para ello, fue a un servicio de asesoría de pagos de impuestos habilitado por la Ciudad en el Alto Manhattan para solventar sus dudas.

“Estuve muy enferma y apenas me estoy recuperando. Todavía tengo tiempo el lunes y hasta mis pesitos me dicen que me pueden devolver”, contó la isleña.

Si reside en NYC y tiene dudas sobre cómo declarar a última hora llame al 311.

¿Necesito presentar?

Lo más relevante en este punto, es que sepa que cada situación es diferente y si tiene dudas todavía tiene tiempo tanto para declarar, como para solicitar asesoría gratuita.

En general, si necesita o no presentar una declaración depende de la cantidad de ingresos que obtuvo en 2022, su estado civil y su edad. Y, posiblemente, una combinación de estos factores.

Sin embargo, si recibe Seguro Social, beneficios de jubilación, algunas otras formas de ingresos complementarios, o si cumple con algunas otras condiciones, tendrá sin dudas que presentar una declaración.

Y, en general, el IRS no le otorgará reembolsos, sin una declaración de impuestos.

Recursos en NYC:

En esta temporada de impuestos, los neoyorquinos que presentaron una sola declaración y ganaron $56,000 o menos en 2022 , o las familias que ganaron $80,000 o menos, son elegibles para los servicios de NYC Free Tax Prep.

, o las familias que ganaron $80,000 o menos, son elegibles para los servicios de Los residentes de la Ciudad de Nueva York pueden llamar al 311 o visitar el sitio web https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page para elegir la mejor opción de presentación para ellos y encontrar la ubicación más conveniente, si eligen la preparación de impuestos en persona o en persona.

IRS ofrece asistencia en línea 24/7