5 alimentos y bebidas inflamatorios que aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas y accidente cerebrovascular

Algunos grupos de alimentos que pueden generar inflamación crónica en nuestro organismo y desencadenar desde enfermedades cardíacas y accidente cerebrovascular, hasta artritis, cáncer, diabetes o depresión.

Una persona muere cada 34 segundos en los Estados Unidos de Norteamérica por enfermedad cardiovascular, de acuerdo al atlas interactivo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology asocia un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares si se consume un patrón dietético basado en:

1. Carne roja

El consumo de carnes rojas está asociada con un mayor riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

La carne roja contiene ácido N-glicolilneuramínico (Neu5Gc) que los humanos no pueden sintetizar; al consumir carne, pasa al organismo y podría ser reconocido como un agente extraño, generando inflamación.

2. Carbohidratos o granos refinados

El refinamiento en el procesamiento de estos alimentos elimina componentes del grano entero dejando solo el almidón en alimentos como arroz, maíz o trigo. Estos alimentos pierden su fibra, proteína, vitaminas y minerales, por lo que al consumirlos generan alto índice glucémico.

Entre los productos refinados se encuentran el pan blanco y el arroz blanco refinado.

3. Frituras

El consumo habitual de este tipo de alimentos se asocia con el riesgo de incidencia de diabetes tipo 2 y enfermedad coronaria, de acuerdo a una investigación publicada por la revista Journal of Clinical Nutrition.

4. Carne procesada

Jamón, tocino, salchichas, carne enlatada y todo fiambre favorecen el envejecimiento prematuro y desencadenan reacciones inflamatorias.

La carne procesada también está clasificada como carcinógena por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).

5. Bebidas azucaradas

Consumir demasiados alimentos y bebidas azucaradas puede ocasionar inflamación crónica de bajo grado.

Una dieta proinflamatoria se asoció con un riesgo 46 % mayor de enfermedad cardíaca y un riesgo 28 % mayor de accidente cerebrovascular según los investigadores científicos del departamento de nutrición de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.

