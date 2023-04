Alertan a indocumentados de viajar a Florida ante duras leyes contra inmigrantes de Ron DeSantis

Varias organizaciones civiles en defensa de inmigrantes lanzaron una alerta a indocumentados para evitar viajes a Florida, debido a las leyes que provocarían su persecución.

La alerta surge también luego de que la Corte de Apelaciones para el Undécimo Circuito decidiera a favor del gobierno del republicano Ron DeSantis para aplicar la llamada ley contra ciudades santuario.

El aviso “Aviso de emergencia” para viajes es para cualquier persona, familia o estudiante, advirtiendo que Florida puede no ser un lugar seguro para visitar, dicen las organizaciones, incluida Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

“Debido a las leyes inconstitucionales que se aprobaron en el estado con el objetivo de criminalizar la inmigración e invitar al acoso de personas sin un estatus migratorio regulado, todos los condados de Florida ahora presentan un alto riesgo de detención ilegal y posible separación familiar basada en perfiles raciales”, advierte la alerta.

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, consideró preocupante la necesidad de enviar la alerta de viaje.

“Es con gran preocupación que nos unamos a organizaciones hermanas en todo el país para advertir a los inmigrantes, ciudadanos estadounidenses y personas que tienen un estatus migratorio diferente, que si viajan a Florida, podrían ser acusados ​​de un delito grave si viajan o se alojan con alguien”, lamentó Salas.

La activista calificó esta alerta como “altamente inusual”, pero necesaria ante los embates de DeSantis contra inmigrantes.

“El gobernador Ron DeSantis está ejerciendo una extralimitación de su poder al criminalizar a los residentes de otros estados que han emitido licencias legalmente otorgadas”, expuso.

“Con el trazo de un bolígrafo, el gobernador DeSantis está infringiendo y agrediendo las libertades médicas, las libertades académicas, intentando censurar y borrar a las comunidades LGBTQ+, limitando la participación artística y deportiva de miembros de algunas comunidades, fomentando el prejuicio racial, derogando las leyes de seguridad de armas y frenéticamente atacando a las comunidades de inmigrantes”, agregó Salas.

Cuáles son las recomendaciones

CHIRLA hizo las siguientes recomendaciones a cualquier persona que planee viajar a Florida:

– Crear un plan de seguridad claro

– Memorizar el número de teléfono de un abogado licenciado en libertades civiles y/o inmigración

– Discutir un plan con sus seres queridos con respecto al cuidado/custodia de los niños, las mascotas, la propiedad y las pertenencias personales

– Llame a la Línea Directa de Asistencia para Inmigrantes de CHIRLA (888-624-4752) o a la Línea Directa de Inmigrantes de Florida (888-600-5762) para denunciar una redada en su hogar o en su trabajo y obtener más información sobre sus derechos constitucionales.

– Visite floridatraveladvisory.com para obtener más información y recursos

Entre otras organizaciones que participan en la alerta se encuentranEquality Florida, Promise Arizona, Indiana Driving Record Card Project, New Jersey Alliance for Immigrant Justice, Central American Resource Center, American Civil Liberties Union (ACLU) of New Jersey, Make the Road New York.

