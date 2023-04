Chicharito Hernández sueña con regresar a la Selección Mexicana: “Sé que puedo dar ese granito de arena todavía”

El delantero mexicano y una de las principales figuras de Los Ángeles Galaxy, Javier ‘Chicharito’ Hernández, sorprendió a sus aficionados al mostrarse completamente abierto a la posibilidad de regresar a la Selección Mexicana en caso de ser elegido por el director técnico Diego Cocca.

Estas declaraciones las realizó el futbolista azteca durante una conferencia de prensa posterior al partido disputado este domingo contra Los Ángeles FC; el jugador aseguró que confía en el gran rendimiento que está mostrando en las canchas para poder ser nuevamente elegido para defender los colores del Tri a pesar del beto que le aplicó Gerardo ‘Tata’ Martino cuando estaba al mando del banquillo.

“No es que yo quiera brillar dentro de la selección; yo quiero ver brillar a la selección. Pero también sé que puedo dar ese granito de arena todavía allí dentro de cualquier manera, si también coincide con la idea del entrenador”, expresó el delantero de los angelinos.

“Yo amo a mi país, yo estoy abierto a que se pueda dar, tratando de hacerlo de la mejor manera en mi equipo para sobresalir, para así tener posibilidades de ser tomado en cuenta, pero yo dentro o fuera siempre le voy a desear lo mejor a mi selección”, agregó el artillero que no pudo lograr anotar un gol en el partido del domingo.

Con respecto a las palabras que realizó Diego Cocca sobre que Chicharito Hernández tenía las puertas abiertas al igual que todos los jugadores mexicanos que mantuvieran un buen rendimiento, el delantero agradeció esta oportunidad y le deseó el mejor de los éxitos en su nueva etapa.

“Yo le agradecí el gesto, porque para mí es un gesto muy bonito que me haya tomado en cuenta, más allá si me llama o no, que te den a entender que las puertas están abiertas, pero que cada uno nos lo tenemos que ganar”, concluyó Chicharito.

