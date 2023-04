Latin AMAs 2023: Olga Tañón asegura que tendrá un look de alfombra para competirle a las ‘chamaquitas’

Olga Tañón llegará este jueves 20 de abril a los Latin American Musica Awards 2023 (Latin AMAs) estrenando mundialmente nueva canción y también nueva figura… Al finalizar los ensayos la entrevistamos y nos aseguró que tendrá un look de alfombra para competirle a las ‘chamaquitas’.

Desde la ciudad de Las Vegas, donde este próximo 20 de abril comenzando a las 7/6 PM Centro con la ‘Noche de Estrellas’ y siguiendo a las 8/7 Pm Centro la gala por Univision, UniMás y Galavisión, estuvimos cubriendo el primer día de ensayos, y allí nos encontramos con ‘La Mujer de Fuego’.

Lista para estrenar ‘La Vida Da Vueltas’ mundialmente, Olga Tañón nos habló de su regreso a los premios, el por qué prefiere que los Latin AMAs estén en Univision y hasta nos adelata lo que hará en su nueva gira, que lleva 14 años sin hacer.

-De regreso a los premios y con ‘La Vida da Vueltas’, estreno mundial, ¿cómo te sientes?

Olga Tañón: Bien contenta, agradecida, yo creo que uno de los temas, que hace tiempo, después de ‘La Gran Fiesta’, estaba esperando un tema como este. Yo pienso que al mundo todos los días le hace falta hacer un poquito más positivo, aunque nunca estamos exentos de las cosas negativas, pero con este tema no estamos logrando.

-¿Cuántas vueltas dio tu vida?

Olga Tañón: Sigue dando vueltas, yo creo que la vida sigue dando vueltas entre lo positivo y lo negativo, pero hay que absorber básicamente todos lo chévere, lo más posible.

-¿Cómo te aferras, si es que te aferras, a lo positivo, cuando la vida da vueltas?

Olga Tañón: Tú no tienes opciones, la persona que la opción de ellos sea quedarse estancado, en lo que es lo negativo, no vamos bien, y tiene que buscar ayuda, pero en la vida yo siempre he salido adelante, primero por la fe, y segundo porque yo sé que muchas de las veces, después de algo que no es tan positivo, viene lo real positivo… Hay que mentalizarse básicamente, ya yo estoy un poquito grande, ya uno sabe.

-Has pisado tantos escenarios, estado en tantos premios, que has sido tan premiada, ¿qué significa este escenario de los Latin American Music Awards?

Olga Tañón: Me encanta la idea de que puedan estar en Univision, me encanta con todo el mundo, con UniMás, con todos ellos, porque son tremendos premios, y es la primera vez que estoy en unos premios de Latin American Music Awards. Súper agradecida por la oportunidad, primero que tengo que presentar lo nuevo, que es ‘La Vida Da Vueltas’, y segundo por estar haciendo las cositas que voy a estar haciendo, que son sorpresas, pero feliz pues se lo merecían, estar, en dónde están los mejores.

-Además viene un tour también ahora.

Olga Tañón: Se llama ‘Simetría’, estoy súper contenta, en esta ocasión, por primera vez en Puerto Rico, después de 14 años. Es mi isla, y no estaba en Puerto Rico, nunca me había presentado sola en el Choliseo, siempre me ha gustado mucho el Coliseo por la acústica, es la primera vez del Choliseo, y estoy bien emocionada… Lo único que lamento es que mis padres ya no están, porque siempre estaban ahí en primera fila, pero no van a estar… Va a estar lleno de los temas míos de hace treinta y tantos años cuando comencé, lo que estoy haciendo ahora, y muchas sorpresas. A mí me gusta mucho lo que son, mucho visual, mucho bailarín y mucho, mucha producción, y mucha garganta.

-¿Por qué posaron 14 años para que te volvieras a presentar en Puerto Rico?

Olga Tañón: Porque creo que una de las cosas que yo he hecho siempre, es tratar de internacionalizar, y por mucho tiempo no trabajé, estuve un tiempo fuera, y se me fue el tiempo. No era que no había regresado a Puerto Rico, a hacer otras cosas, sí hice, pero no había hecho un evento tan grande después de tanto tiempo, y entonces decidimos hacerlo, pero en el ínterin estuvimos haciendo ruido internacional, que gracias a Dios, una de las cosas más lindas que yo le doy es las gracias al cielo, soy muy afortunada de poder tener una carrera internacional, que siempre ha sido muy apoyada, y el poder hacer también vida en otros lugares. Siempre he dicho, de una islita tan pequeña, salimos mucho, pero es importante seguir siendo agradecido.

-Vas a pasar por la alfombra en tu nueva versión corporal ¿cómo te preparas, sintiéndote muy orgullosa de todo lo que has logrado con esfuerzo?

Olga Tañón: Es regresar a eso que tenía antes y lo abandoné, porque yo creo que es una cuestión de responsabilidad propia, y lo abandoné. Aunque tú no lo creas, esos pantalones size 2 y 3 los tenía en casa, y no los regalé nunca, pensando en que iba a regresar a esa talla. La realidad es que el volver a esto, haya sido como haya sido, con operación o no, hay que seguir manteniendo una disciplina, y he vuelto a tener la disciplina de volver a correr 5 km 3 veces o cuatro veces en semana, a veces todos los días, pero estoy bien contenta, porque soy, no que no haya sido feliz, sino que me siento completa.

-Y lista para la alfombra con un súper vestido

Olga Tañón: Más que preparada, que cómo me va a quedar, no sé, pero voy a caminar con un look, ya tú veras, porque hay mucha chamaquita, entonces mucha chamaquita que va para allá.

