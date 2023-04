Los 30 años de Waco y la consolidación de las milicias en USA

El próximo miércoles 19 de abril se cumplen 30 años de lo que se conoce como El Asalto a Waco, una intervención policial que se alargó por 51 días orquestada por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el FBI.

Todo inició cuando dichas agencias supieron que una secta religiosa de tendencias apocalípticas, instalados en un complejo conocido como Monte Carmel, acumulaban un injustificable arsenal de armas largas. El grupo de más de 100 personas conocidas como davidianos, era comandados por David Koresh, experto en estudios bíblicos con inclinaciones mesiánicas.

A finales de febrero del 1993 durante el primer intento por incautar las armas y detener a Koresh, se desató una balacera en la que murieron cuatro agentes de la ATF y seis davidianos. La mañana del 19 de abril de 1993, el FBI lanzó gases al interior del complejo para obligar a Koresh, y a su gente a rendirse, pero en lugar de eso un incendio terminó con Monte Camel y con la vida de más de 70 davidianos, Koresh incluido.

Antes de Waco ya existía un movimiento de milicias armadas que formaban nostálgicos del federalismo o supremacistas blancos que se apropiaron del término “patriotas”, al acusar cambios demográficos intencionales orquestados por un “nuevo orden mundial” y un gobierno federal tiránico que los había despojado de sus derechos para dárselos a minorías, homosexuales, judíos y ambientalistas.

Waco multiplicó la formación de esos grupos y motivó al admirador de Koresh, Timothy McVeigh, a perpetrar, justo en el segundo aniversario del fallido asalto, un atentado sobre un edificio federal en Oklahoma, que mató a 168 personas y dejó a más de 700 heridos.

Antes de ser ejecutado en 2001, McVeigh dio una entrevista al Buffalo News donde aclaró que “Waco comenzó esta guerra y con suerte, Oklahoma la terminaría.

A partir de 1993 el Southern Poverty Law Center ha rastreado la formación de grupos patriotas que han oscilado dependiendo si el presidente es demócrata o republicano. En 1996 con Bill Clinton, se contabilizaban 858 grupos que bajaron a 149 en 2008 al final de la administración de George W. Bush. Con Obama, en el 2012 el número se disparó de nueva cuenta hasta los 1360 grupos, incluidas 321 milicias.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca algunos de estos grupos dejaron la clandestinidad para apoyar al entonces presidente. Después llegó el “stand by and stand back” (espera y retrocede) dicho por Trump a las milicias durante el debate frente a Joe Biden y el asalto al congreso del 6 de enero del 2021 a cuya estrategia colaboraron miembros de The Proud Boys, The Outh Keepers y The 3 %.

No es gratuito que el expresidente y ahora precandidato republicano a la presidencia haya organizado un rally en Waco el pasado 25 de marzo. Finalmente, pese a formar parte y beneficiarse de él, Trump ha renegado del gobierno federal, razón por la cual los grupos patriotas lo ven como uno de los suyos.

* Juan Alberto Vázquez es corresponsal de Milenio (México) y autor del libro “NXIVM: La secta que sedujo al poder en México”. Twitter @juansinatra