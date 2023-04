Guaynaa sobre su participación con Lele Pons en los Latin AMAs: “La escenografía es la preferida de todo el evento”

Guaynaa se confiesa emocionado de poder participar junto a su esposa, Lele Pons, en los Latin AMAs, no solo por lo que significa estos premios, sino porque nos contó que la presentación que harán venderá cargada de sorpresas y además segura que: “La escenografía es la preferida de todo el evento”.

Como te contamos, estamos aquí en los ensayos de los Latin AMAs, para traerte todo lo que está pasando, antes del gran debut de los premios en Univision, UniMás y Galavisión, este próximo jueves 20 de abril, comenzando con la ‘Noche de Estrellas’ a las 7/6 PM Centro, seguido de la gala a las 8/7 PM Centro.

Al finalizar su ensayo, hablamos con Guaynaa, quien nos contó de la experiencia de Coachella, cómo se prepara para la participación en los Latin AMAs, en donde estrenarán un tema del álbum que grabaron con Lele, y que saldrá ese mismo jueves y hasta nos adelanta lo que no podemos perdernos.

Lele Pons y Guaynaa. Foto: En Positivo Business Entertaiment

-De Coachella a Latin América Music Awards, ¿cómo se vive?

Guaynaa: Pues a tope, la estamos pasando de maravilla, viviendo al máximo, estamos muy felices y muy agradecidos con la oportunidad de verdad.

-¿Cómo fue Coachella? ¿cómo lo vivieron?

Guaynaa: Coachella es un viaje así de creatividad, especialmente las nenas, obviamente mi esposa y las amigas, nosotros los hombres creo que en esencia somos seres más fáciles, en el buen sentido de la palabra. Las nenas tienen los detallitos lindos, el color de los ojos, el pelo, la trenza… Tantas cosas que de verdad uno dice, wow, tienen mucha creatividad que involucra el outfit para un solo día, el otro día es otro outfit totalmente distinto, con muchas cosas más y yo disfruto eso, me disfruto verlas brillando, verlas viéndose espectacular, y preparandose para una fecha tan bonita…

Ahí estabamos disfrutando, mucha gente de la comunidad, del mundo del entretenimiento en conjunto, tanto del lado americano estadounidense, como del lado latinoamericano, y la sección donde nosotros estabamos era bien chevere, porque si te cansabas, nos sentabamos todos, y era tipo picnic… Obviamente ver a nuestros colegas también tocar en tarima, a Bad Bunny que es el primer ‘Head Line’ latino de la historia, súper orgullo.

-Es que los latinos tenemos cada vez con más fuerza, ustedes estan en escenarios donde parecían imposibles…

Guaynaa: Correcto sí, porque un escenario totalmente anglo y el hecho de que ahora esté un latino liderando uno de los carteles, es un super logro, tú sabes, es como cuando empezó el Regional Méxicano a tener repercusiones en otros países, o como cuando empezó el regaetón a tener repercusión en otros países, los programas a los mejores, los programas televisivos más importantes, así nos deberíamos sentir ahora todos en conjunto por tener un latino en el espacio más importante de ese festival, que es uno de los más grande de Estados Unidos y del mundo.

Y ahora en los Latin American Music Awards, qué también será un escenario súper fuerte para nosotros los latinos, con nueva casa, Univisión.

Guaynaa: No sabes lo emocionado que estoy con la familia Univision, agradecidísimo pero para mí estar en el escenario de los Latin American Music Awards, es más que una bendición, especialmente después de habernos casado, de venir con este proyecto discográfico, que sale el mismo día, sale el jueves, yo creo que es más que un privilegio, estar en esta tarima compartiendo… Luego tenemos el homenaje a Carlos Vives también, super el privilegiado, mi mamá todavía no se lo he dicho, pero se va a poner orgullosisima, ahí va a estar, ahí la veo con el vasito en la mano.

-Para los que estén viendo ¿Qué no se pueden perder? ¿En qué detalle tienen que estar pendientes?

Guaynaa: Mira, tienen que estar pendientes de la coreografía, del segundo tema porque el segundo tema sale ahora, el jueves, es un estreno del segundo sencillo de nuestro disco, y tenemos una coreografía espectacular, bailarines, la escenografía para mí es la preferida de todo el evento, de todo el espectáculo, así que no se lo pueden perder, tenemos un final ahí súper cute para ustedes.

