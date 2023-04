Autopsia de Aaron Carter confirma que el cantante falleció ahogado: su prometida no lo cree

Según la autopsia Aaron Carter falleció ahogado en la bañera de su casa de California, según confirmó Showbiz. Se sabe ahora que la razón de su muerte fue por el consumo de una forma genérica de Xanax y difluoroetano. La cual, al parecer, se utiliza en las latas de aire comprimido que además sirve como droga si se inhala.

Para Melanie Martin, quien fuera la prometida del fallecido, los resultados que arrojan la investigación no tienen sentido. Y es que le parece ilógico que éste se haya metido a la bañera con todo y ropa si lo que pretendía era darse un baño.

No voy a poder pasar página, aunque lo necesite mucho, porque yo no me lo creo. El forense me dijo que le encontraron con la ropa puesta. ¿Cómo podría haberse ahogado con la ropa puesta? Todavía tengo muchas más preguntas que me gustaría que se respondieran en relación con la investigación policial”

dijo Melanie Martin, en entrevista para The Sun.